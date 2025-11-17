Мать призналась в убийстве мальчика, голову которого нашли в пруду Москвы
В Московской области задержали мать шестилетнего мальчика, голову которого нашли в Гольяновском пруду, а тело в квартире в Балашихе накануне, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
«На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла», — сообщили в ведомстве.
По данным следствия, подозреваемая, находясь вместе с ребенком в квартире в Балашихе, совершила его убийство. После этого она выбросила фрагменты тела мальчика в Гольяновский пруд в Москве.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия с участием судебно-медицинского эксперта. Были изъяты вещественные доказательства и ножи. Следователи опросили родственников и соседей.
По делу назначен комплекс экспертиз, включая судебно-медицинскую, молекулярно-генетические исследования и криминалистическую экспертизу холодного оружия. Следователь планирует назначить психолого-психиатрическую экспертизу.
Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
Об обнаружении останков мальчика в пакете в пруду сообщила прокуратура Москвы 16 ноября. В СК тогда уточнили, что они принадлежат ребенку 7–10 лет. Позднее следователи сообщили, что в квартире дома в Балашихе нашли тело шестилетнего мальчика. В прокуратуре Московской области подтвердили, что останки принадлежат одному ребенку.
По информации ведомства, о пропаже мальчика сообщила его бабушка. Она рассказала, что внука увел из дома сожитель матери, после чего она больше не видела ребенка.
