Общество⁠,
0

Мальчика, чью голову нашли в пруду Москвы, увел из дома отчим

ТАСС: в убийстве мальчика, чью голову нашли в пруду, подозревают родителей

Ребенка, чью голову нашли днем 16 октября в Гольяновском пруду на востоке Москвы, а тело в квартире в Балашихе, перед пропажей увел из дома отчим, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

В публикации подчеркнули, что о пропаже мальчика сообщила его бабушка. Она рассказала правоохранителям, что ее 6-летнего внука увел из дома сожитель матери, после чего она больше не видела ребенка.

Мальчика, чью голову нашли в пруду Москвы, увел из дома отчим
Video

В квартире, где нашли тело мальчика, изъяли вещественные доказательства, добавили в пресс-службе Следственного комитета.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что в убийстве подозревают родителей ребенка.

Об обнаружении останков в пакете в пруду рассказала прокуратура Москвы 16 ноября. В Следственном комитете уточнили, что они принадлежали ребенку 7-10 лет.

Позднее следователи сообщили, что в квартире дома в Балашихе нашли тело 6-летнего мальчика. В прокуратуре Московской области подтвердили, что останки принадлежат одному ребенку.

СК завел дело после обнаружения останков ребенка в Гольяновском пруду
Общество
Фото:ГСУ СК России по г. Москве

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

