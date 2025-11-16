В Балашихе обнаружили тело ребенка, чью голову нашли в Гольяновском пруду
В квартире дома в Балашихе обнаружили тело 6-летнего мальчика, следователи проверяют его связь с найденной ранее головой ребенка в Гольяновском пруду на востоке Москвы. Об сообщает пресс-служба Следственного комитета.
О том, что найденные в Балашихе и Гольяновском пруду останки принадлежат одному ребенку, рассказал источник РЕН ТВ, информацию подтверждает Baza.
Как сообщает телеграм-канала Mash, мальчик проживал в Балашихе с матерью и ее сожителем. По предварительным данным, ребенка убил отчим, а мать пыталась замести следы преступления, отнеся голову к пруду.
РБК обратился за комментарием в ГСУ СК России по Московской области.
Об обнаружении человеческих останков в Гольяновском пруду прокуратура Москвы сообщила 16 ноября. Как уточнили в Следственном комитете, они принадлежали ребенку 7–10 лет, его смерть наступила не более двух дней назад.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
