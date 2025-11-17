 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Американские военные нанесли удар по судну в Тихом океане

Вооруженные силы США нанесли новый удар по катеру в восточной части Тихого океана, сообщило объединенное командование ВС США в соцсети Х.

«Летальный кинетический удар» был произведен 15 ноября объединенной оперативной группой «Южное копье» (Southern Spear). По данным разведки, судно было причастно к контрабанде наркотиков.

Трое мужчин, находившихся на борту, погибли.

Хегсет заявил о «смертельном ударе» по еще одному судну в Тихом океане
Политика
Пит Хегсет

В ноябре глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции против «наркотеррористов» в Западном полушарии под названием «Южное копье».

Вооруженные силы США с сентября наносят удары по морским целям в Венесуэле. Американские власти утверждают, что их действия направлены на борьбу с наркотрафиком. Последний раз атака на одно из суден произошла 7 ноября, при ударе погибли трое мужчин.

Накануне в Карибское море вошел крупнейший американский авианосец USS Gerald R. Ford. На его борту находятся более 4 тыс. военных, десятки ударных истребителей и боевые вертолеты.

Венесуэла обвинила США в попытке использовать борьбу с наркотиками как предлог для смены власти и мобилизовала силы для обороны.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Александра Озерова
ВМС США США Тихий океан Пит Хегсет Венесуэла судно катер наркотики
Материалы по теме
Хегсет сообщил об ударе по судну с «наркотеррористами» в Карибском море
Политика
Хегсет заявил о «смертельном ударе» по еще одному судну в Тихом океане
Политика
В Карибское море на фоне обострения с Венесуэлой вошел авианосец США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
В РПЦ призвали священников «не подставляться» во время проповеди Общество, 04:23
Губернатор сообщил об отражении атаки на подстанцию в Ульяновской области Политика, 04:22
В Пензенской области отменили план «Ковер» и «беспилотную опасность» Политика, 03:59
Американские военные нанесли удар по судну в Тихом океане Политика, 03:40
Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России Политика, 03:37
Трамп допустил переговоры с Мадуро на фоне обострения Политика, 03:11
Кудашов объявил об уходе с поста главного тренера хоккейного «Динамо» Спорт, 03:03
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах Технологии и медиа, 02:59
В Госдуме предложили исключить выходные из числа отпускных дней Общество, 02:58
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Норвегия обыграла Италию и впервые с 1998 года прошла на ЧМ по футболу Спорт, 02:30
В Польше обнаружили повреждения железной дороги, ведущей на Украину Политика, 02:05
Орбан ответил на вопрос, является ли он «троянским конем» Путина Политика, 02:00
Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России Экономика, 02:00