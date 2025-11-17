Американские военные нанесли удар по судну в Тихом океане
Вооруженные силы США нанесли новый удар по катеру в восточной части Тихого океана, сообщило объединенное командование ВС США в соцсети Х.
«Летальный кинетический удар» был произведен 15 ноября объединенной оперативной группой «Южное копье» (Southern Spear). По данным разведки, судно было причастно к контрабанде наркотиков.
Трое мужчин, находившихся на борту, погибли.
В ноябре глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции против «наркотеррористов» в Западном полушарии под названием «Южное копье».
Вооруженные силы США с сентября наносят удары по морским целям в Венесуэле. Американские власти утверждают, что их действия направлены на борьбу с наркотрафиком. Последний раз атака на одно из суден произошла 7 ноября, при ударе погибли трое мужчин.
Накануне в Карибское море вошел крупнейший американский авианосец USS Gerald R. Ford. На его борту находятся более 4 тыс. военных, десятки ударных истребителей и боевые вертолеты.
Венесуэла обвинила США в попытке использовать борьбу с наркотиками как предлог для смены власти и мобилизовала силы для обороны.
