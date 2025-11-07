Хегсет сообщил об ударе по судну с «наркотеррористами» в Карибском море

Пит Хегсет (Фото: Hasnoor Hussain / Reuters)

Министерство обороны США нанесло удар по судну, по его данным, перевозившему наркотики в Карибском море, сообщил глава ведомства Пит Хегсет в Х.

«Сегодня по указанию президента Трампа Министерство обороны США нанесло смертельный удар по судну, принадлежащему организации, признанной террористической. Судно перевозило наркотики в Карибском море и было атаковано в международных водах», — написал в посте Хегсет.

Он уточнил, что в результате удара погибли трое мужчин с судна. Глава Минобороны подчеркнул, что США продолжат атаки на «наркотеррористов», пока те будут поставлять товар в Штаты.

Несколькими днями ранее, 2 ноября, Хегсет также сообщил, что США нанесли удар по судну в Карибском море, заявив, что оно занималось незаконной перевозкой наркотиков. Он тогда подчеркнул, что операция прошла по приказу президента Дональда Трампа, три человека на борту погибли, американцы потерь не понесли.

Удары стали продолжением объявленной Трампом кампании против латиноамериканских наркокартелей, в первую очередь венесуэльских. С лета 2025 года ВМС США развернули силы у берегов Венесуэлы, а к осени СМИ — например, The Wall Street Journal (WSJ) и Financial Times (FT) — сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность ударов по объектам на территории страны, включая военные базы и инфраструктуру, и даже сценарий наземного вторжения для захвата президента Николаса Мадуро.

Венесуэла обвиняет США в попытке использовать борьбу с наркотиками как предлог для смены власти и мобилизует силы для обороны. Кремль в ответ заявил, что «Венесуэла — это суверенное государство» и Россия придерживается международных правовых норм.