Минобороны Израиля заявило, что Палестины не будет

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что страна самостоятельно займется разоружением боевиков движения ХАМАС на подконтрольных ей территориях сектора Газа. На остальных территориях эту задачу будут выполнять или международные силы, или израильская армия. Соответствующее заявление политик сделал в социальной сети X.

Кац также подтвердил позицию Израиля по палестинскому вопросу, заявив, что страна не допустит создания палестинского государства. «Политика Израиля ясна: палестинское государство не будет создано. [Сектор] Газа будет демилитаризован вплоть до последнего туннеля, а движение ХАМАС будет разоружено», — написал министр обороны.

В настоящее время более 150 государств, включая Россию, признают независимость Палестины. В сентябре к этому списку присоединились Франция, Великобритания, Канада, Португалия и Австралия.

С 10 октября действует соглашение о прекращении огня в Газе. ХАМАС и Израиль после подписания мирного соглашения регулярно обмениваются телами заложников. Так, Израиль получил тело солдата, которое находилось в Газе более десяти лет после того, как он был убит в засаде боевиками ХАМАС в 2014 году, пишет Al Jazeera. 3 ноября ХАМАС передал Израилю тела еще трех заложников.

В октябре в египетском Шарм-эш-Шейхе президенты США, Египта, Турции подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС. План перемирия включает 20 пунктов, среди которых обязательство о взаимном прекращении огня и обязательство ХАМАС отпустить плененных 7 октября 2023 года израильтян и вернуть тела 28 погибших заложников.

США и Израиль обвиняют ХАМАС в затягивании передачи тел. Группировка заявила, что извлечение останков погибших осложняется из-за разрушенной инфраструктуры и отсутствия спецоборудования.