Трамп и три лидера подписали соглашение о завершении войны в секторе Газа
Президенты США, Египта, Турции Дональд Трамп, Абдул-Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС, следует из трансляции Fox с мирного саммита в Шарм-эш-Шейхе.
По словам Трампа, в документе подробно «изложено множество правил, положений и других аспектов» касательно урегулирования.
«Знаковый прорыв, который мы сегодня вечером празднуем, — это больше, чем просто конец войны в Газе — с Божьей помощью, это будет новое начало для всего Ближнего Востока», — сказал Трамп (цитата по Reuters).
Материал дополняется
