Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Трамп и три лидера подписали соглашение о завершении войны в секторе Газа

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Дональд Трамп и&nbsp;Абдул-Фаттах ас-Сиси
Дональд Трамп и Абдул-Фаттах ас-Сиси (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президенты США, Египта, Турции Дональд Трамп, Абдул-Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС, следует из трансляции Fox с мирного саммита в Шарм-эш-Шейхе.

По словам Трампа, в документе подробно «изложено множество правил, положений и других аспектов» касательно урегулирования.

«Знаковый прорыв, который мы сегодня вечером празднуем, — это больше, чем просто конец войны в Газе — с Божьей помощью, это будет новое начало для всего Ближнего Востока», — сказал Трамп (цитата по Reuters).

Материал дополняется

Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган Абдель Фаттах ас-Сиси Тамим бен Хамад Аль Тани сектор Газа Израиль ХАМАС
