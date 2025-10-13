Трамп и три лидера подписали соглашение о завершении войны в секторе Газа

Дональд Трамп и Абдул-Фаттах ас-Сиси (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президенты США, Египта, Турции Дональд Трамп, Абдул-Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС, следует из трансляции Fox с мирного саммита в Шарм-эш-Шейхе.

По словам Трампа, в документе подробно «изложено множество правил, положений и других аспектов» касательно урегулирования.

«Знаковый прорыв, который мы сегодня вечером празднуем, — это больше, чем просто конец войны в Газе — с Божьей помощью, это будет новое начало для всего Ближнего Востока», — сказал Трамп (цитата по Reuters).

Материал дополняется