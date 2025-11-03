ХАМАС передал Израилю тела еще трех заложников
ХАМАС перед Израилю три гроба с телами заложников, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети X.
Тела погибших были переданы через Красный Крест и направлены в Национальный институт судебной медицины для опознания, отметили в ЦАХАЛ.
«Три гроба с телами погибших заложников, сопровождаемые солдатами ЦАХАЛа, недавно пересекли границу с Государством Израиль и направляются в Национальный институт судебной медицины, где будут проведены процедуры опознания», — говорится в сообщении.
13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе президенты США, Египта, Турции подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС.
План перемирия включает 20 пунктов, среди которых — обязательство ХАМАС отпустить плененных 7 октября 2023 года израильтян и вернуть тела 28 погибших в плену заложников. На момент подготовки материала движение передало тела 18 заложников.
США и Израиль обвиняют ХАМАС в затягивании передачи тел. Группировка ответила, что извлечение останков погибших осложнено из-за разрушенной инфраструктуры и отсутствия спецоборудования.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы