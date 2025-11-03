 Перейти к основному контенту
ХАМАС передал Израилю тела еще трех заложников

ЦАХАЛ: ХАМАС передал Израилю тела еще трех заложников
ХАМАС перед Израилю три гроба с телами заложников, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети X.

Тела погибших были переданы через Красный Крест и направлены в Национальный институт судебной медицины для опознания, отметили в ЦАХАЛ.

«Три гроба с телами погибших заложников, сопровождаемые солдатами ЦАХАЛа, недавно пересекли границу с Государством Израиль и направляются в Национальный институт судебной медицины, где будут проведены процедуры опознания», — говорится в сообщении.

Трамп дал ХАМАС 48 часов на передачу тел погибших заложников
Политика

13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе президенты США, Египта, Турции подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС.

План перемирия включает 20 пунктов, среди которых — обязательство ХАМАС отпустить плененных 7 октября 2023 года израильтян и вернуть тела 28 погибших в плену заложников. На момент подготовки материала движение передало тела 18 заложников.

США и Израиль обвиняют ХАМАС в затягивании передачи тел. Группировка ответила, что извлечение останков погибших осложнено из-за разрушенной инфраструктуры и отсутствия спецоборудования.

