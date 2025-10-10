 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Kan показал подписанное соглашение Израиля и ХАМАС

ХАМАС и Израиль заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников, фотографию копии подписанного документа опубликовал телеканал Kan.

Основные пункты соглашения:

  • после того, как соответствующее заявление сделает президент США Дональд Трамп, а соглашение одобрит израильский кабинет министров, боевые действия будут немедленно прекращены;
  • затем должен последовать масштабный ввоз гуманитарной помощи в эксклав;
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отводит свои силы на согласованные линии в течение суток и обязуется не возвращаться в районы, пока ХАМАС выполняет условия соглашения со своей стороны;
  • затем в течение 72 часов ХАМАС должна освободить живых заложников и передать тела погибших. Израиль одновременно отпустит из тюрем палестинских заключенных;
  • контролировать процессы будет рабочая группа из представителей США, Катара, Египта, Турции и других стран.

Материал дополняется

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Правительство Израиля одобрило план по возвращению заложников из Газы Политика, 02:37
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Минпросвещения сделало тестирование для части детей иностранцев устным Общество, 02:27
Kan показал подписанное соглашение Израиля и ХАМАС Политика, 02:11
Мэр заявил о предложении к Грузии начать войну с Россией в 2022 году Политика, 01:55
Трамп оценил свое физическое и ментальное здоровье и постучал по дереву Политика, 01:41
Власти предупредили о перебоях со светом в Киеве на фоне взрывов Политика, 01:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Умер биолог Джон Гердон, по методу которого клонировали овечку Долли Общество, 00:35
Россиянам разъяснили правила установки секретного кода для СФР Общество, 00:30
США предложили запретить авиакомпаниям Китая летать в страну через Россию Политика, 00:18
Трамп предложил выгнать Испанию из НАТО из-за низких расходов на оборону Политика, 00:11
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
В Думе поспорили о «лайтовой» адвокатской монополии Общество, 00:07