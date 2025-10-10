Политика,
Kan показал подписанное соглашение Израиля и ХАМАС
ХАМАС и Израиль заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников, фотографию копии подписанного документа опубликовал телеканал Kan.
Основные пункты соглашения:
- после того, как соответствующее заявление сделает президент США Дональд Трамп, а соглашение одобрит израильский кабинет министров, боевые действия будут немедленно прекращены;
- затем должен последовать масштабный ввоз гуманитарной помощи в эксклав;
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отводит свои силы на согласованные линии в течение суток и обязуется не возвращаться в районы, пока ХАМАС выполняет условия соглашения со своей стороны;
- затем в течение 72 часов ХАМАС должна освободить живых заложников и передать тела погибших. Израиль одновременно отпустит из тюрем палестинских заключенных;
- контролировать процессы будет рабочая группа из представителей США, Катара, Египта, Турции и других стран.
Материал дополняется
