ХАМАС заявил о готовности вывести военных из занятых Израилем частей Газы
ХАМАС готов вывести свои военные силы из подконтрольных Израилю районов Газы за пределы желтой линии разграничения, сейчас численность военных ХАМАС на израильских территориях составляет около 100-200 человек, сообщил в беседе с Al Jazeera высокопоставленный представитель группировки Исмаил Радван.
Он заявил о готовности движения достичь соглашения о перемирии. Радван подчеркнул, что стороны должны в кратчайшие сроки решить вопрос об обмене пленными, чтобы обеспечить прекращение огня и переход к следующему этапу переговоров.
Также представитель ХАМАС отметил необходимость открытия контрольно-пропускного пункта Рафах — основного коридора для перемещения палестинцев. По его словам, договоренности о гуманитарной помощи не выполняются: в сектор ежедневно поступает менее трети от согласованного количества грузовиков.
ХАМАС и Израиль после подписания мирного соглашения регулярно обмениваются телами заложников. Так, Израиль получил тело солдата, которое находилось в Газе более десяти лет после того, как он был убит в засаде боевиками ХАМАС в 2014 году, пишет Al Jazeera. 3 ноября ХАМАС передал Израилю тела еще трех заложников.
В октябре в египетском Шарм-эш-Шейхе президенты США, Египта, Турции подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС.
План перемирия включает 20 пунктов, среди которых обязательство о взаимном прекращении огня и обязательство ХАМАС отпустить плененных 7 октября 2023 года израильтян и вернуть тела 28 погибших заложников.
США и Израиль обвиняют ХАМАС в затягивании передачи тел. Группировка заявила, что извлечение останков погибших осложняется из-за разрушенной инфраструктуры и отсутствия спецоборудования.
