Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

ХАМАС заявил о готовности вывести военных из занятых Израилем частей Газы

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

ХАМАС готов вывести свои военные силы из подконтрольных Израилю районов Газы за пределы желтой линии разграничения, сейчас численность военных ХАМАС на израильских территориях составляет около 100-200 человек, сообщил в беседе с Al Jazeera высокопоставленный представитель группировки Исмаил Радван.

Он заявил о готовности движения достичь соглашения о перемирии. Радван подчеркнул, что стороны должны в кратчайшие сроки решить вопрос об обмене пленными, чтобы обеспечить прекращение огня и переход к следующему этапу переговоров.

Также представитель ХАМАС отметил необходимость открытия контрольно-пропускного пункта Рафах — основного коридора для перемещения палестинцев. По его словам, договоренности о гуманитарной помощи не выполняются: в сектор ежедневно поступает менее трети от согласованного количества грузовиков.

Трамп пригрозил ХАМАС «быстрым и беспощадным» концом
Политика
Сектор Газа

ХАМАС и Израиль после подписания мирного соглашения регулярно обмениваются телами заложников. Так, Израиль получил тело солдата, которое находилось в Газе более десяти лет после того, как он был убит в засаде боевиками ХАМАС в 2014 году, пишет Al Jazeera. 3 ноября ХАМАС передал Израилю тела еще трех заложников.

В октябре в египетском Шарм-эш-Шейхе президенты США, Египта, Турции подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС.

План перемирия включает 20 пунктов, среди которых обязательство о взаимном прекращении огня и обязательство ХАМАС отпустить плененных 7 октября 2023 года израильтян и вернуть тела 28 погибших заложников.

США и Израиль обвиняют ХАМАС в затягивании передачи тел. Группировка заявила, что извлечение останков погибших осложняется из-за разрушенной инфраструктуры и отсутствия спецоборудования.

Авторы
Теги
Егор Алимов
ХАМАС Израиль Газа военные пленные

