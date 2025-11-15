 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп заявил, что Европа «уже не та» из-за миграции

Трамп: Европа «уже не та» из-за миграции

Европу захлестнула волна миграции, поэтому она «уже не та», заявил президент США Дональд Трамп в интервью GB News.

«Если посмотреть, Европа уже не та. Не могу сказать, что везде, но почти везде», — сказал американский лидер. Он также заявил, что его огорчают сложившиеся в Европе ситуации с миграцией, а также с налоговой политикой.

В марте республиканец написал в Truth Social: «Мы должны меньше беспокоиться о [президенте России Владимире] Путине, а больше — о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну. Чтобы мы не закончили как Европа».

Позже в июле во время визита в Шотландию Трамп заявил, что иммиграция «убивает» Европу, назвав миграционные процессы на континенте «ужасным вторжением».

Euronews узнал о намерении четырех стран ЕС оспорить квоты по мигрантам
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Сам Трамп в США проводит жесткую политику в отношении мигрантов. Так, в конце октября президент утвердил сокращение квоты на прием беженцев с 125 тыс. до 7,5 тыс. человек в следующем финансовом году (начинается в США с 1 октября).

Также одной из мер миграционной политики республиканца является депортация мигрантов. Кроме того, Трамп запретил въезд в Соединенные Штаты гражданам 12 стран и ввел ограничения еще для семи государств, включая Афганистан, Гаити, Иран и Йемен.

Жители США устраивали протесты против иммиграционных рейдов. После того как в июне иммиграционная полиция провела рейды в Лос-Анджелесе, были задержаны десятки людей. К вечеру 7 июня Трамп приказал Пентагону ввести в Лос-Анджелес войска Нацгвардии.

Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп Европа иммиграция
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

