Euronews узнал о намерении четырех стран ЕС оспорить квоты по мигрантам

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Польша, Венгрия, Словакия и Чехия будут оспаривать миграционные квоты Евросоюза, сообщает телеканал Euronews.

Ранее Еврокомиссия объявила о новом плане распределения помощи, чтобы снизить нагрузку на страны с высоким уровнем заболеваемости, такие как Италия, Испания и Греция. Это означает, что некоторые страны Центральной и Восточной Европы должны будут оказать помощь.

Страны Вишеградской группы заявили, что не будут участвовать в системе квот для мигрантов и готовы оспорить решение ЕК.

Материал дополняется