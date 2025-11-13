Euronews узнал о намерении четырех стран ЕС оспорить квоты по мигрантам
Польша, Венгрия, Словакия и Чехия будут оспаривать миграционные квоты Евросоюза, сообщает телеканал Euronews.
Ранее Еврокомиссия объявила о новом плане распределения помощи, чтобы снизить нагрузку на страны с высоким уровнем заболеваемости, такие как Италия, Испания и Греция. Это означает, что некоторые страны Центральной и Восточной Европы должны будут оказать помощь.
Страны Вишеградской группы заявили, что не будут участвовать в системе квот для мигрантов и готовы оспорить решение ЕК.
Материал дополняется
