Трамп призвал американцев больше беспокоиться о мигрантах, чем о Путине
Граждане США должны больше беспокоиться о внутренних проблемах, заявил американский президент Дональд Трамп.
«Мы должны меньше беспокоиться о [президенте России Владимире] Путине, а больше — о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну. Чтобы мы не закончили как Европа», — написал он в своей соцсети Truth Social.
Ранее опрос CBS News и YouGov показал, что 46% американцев сочли, что Трамп поддержал Москву в конфликте на Украине. Только 4% граждан США считают, что их президент поддерживает Киев, 43% полагают, что Трамп относится к России и Украине одинаково.
США после прихода Трампа к власти активизировали усилия по достижению мирного урегулирования на Украине — оно было одним из главных предвыборных обещаний республиканца. 18 февраля в Саудовской Аравии прошли первые за несколько лет переговоры российской и американской делегаций, на которых обсуждалось в том числе урегулирование конфликта. 27 февраля в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров, стороны обсудили работу посольств.
К власти в США пришли люди, которые прямо заявляют, что хотят мира, говорил глава МИД России Сергей Лавров. Москва также неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам и обвиняла Киев в отказе от них. Потепление отношений с США в Кремле, однако, опровергали: диалог начался, но этого мало, чтобы говорить о нормализации отношений, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В ходе предвыборной кампании Трамп пообещал масштабную депортацию нелегальных иммигрантов из США. Администрация Трампа предпринимает шаги для увеличения числа арестов и депортаций, включая более активное использование сил иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), а также применяет новые меры, такие как упрощение арестов мигрантов без криминального прошлого. Однако, по оценке Reuters, темпы депортаций за месяц сейчас уступают тем, что были в Соединенных Штатах в последний год правления прежнего президента Джо Байдена.
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