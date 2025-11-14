 Перейти к основному контенту
Шесть многоквартирных домов получили повреждения в Новороссийске

Кравченко: многоквартирные дома получили повреждения в Новороссийске из-за БПЛА
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска / Telegram
Фото: Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска / Telegram

Шесть многоквартирных домов повреждено в центре Новороссийска при падении обломков дронов, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

На улице Губернского пострадали 13 квартир, их жильцы частично лишились имущества первой необходимости. На Суворовской повреждения получила одна квартира, на улице Энгельса — также одна квартира. На набережной Адмирала Серебрякова повреждения зафиксированы в двух квартирах двух разных домов, а на улице Куникова в одной квартире поврежден балкон.

В Южном районе рабочая группа продолжает обследование пострадавших квартир.

Гусев рассказал о повреждениях у Нововоронежской АЭС после удара БПЛА
Политика
Нововоронежская АЭС

Ночью 14 ноября в Новороссийске включали сирены из-за опасности атаки беспилотников. После ночной атаки дронов в городе ввели режим ЧС. Один человек пострадал.

При падении обломков БПЛА в порту Новороссийска повреждения получило одно из гражданских судов. Пострадали трое членов экипажа корабля, их госпитализировали.

Ксения Потрошилина
Новороссийск беспилотники атака дронов

