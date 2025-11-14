Шесть многоквартирных домов получили повреждения в Новороссийске

Фото: Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска / Telegram

Шесть многоквартирных домов повреждено в центре Новороссийска при падении обломков дронов, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

На улице Губернского пострадали 13 квартир, их жильцы частично лишились имущества первой необходимости. На Суворовской повреждения получила одна квартира, на улице Энгельса — также одна квартира. На набережной Адмирала Серебрякова повреждения зафиксированы в двух квартирах двух разных домов, а на улице Куникова в одной квартире поврежден балкон.

В Южном районе рабочая группа продолжает обследование пострадавших квартир.

Ночью 14 ноября в Новороссийске включали сирены из-за опасности атаки беспилотников. После ночной атаки дронов в городе ввели режим ЧС. Один человек пострадал.

При падении обломков БПЛА в порту Новороссийска повреждения получило одно из гражданских судов. Пострадали трое членов экипажа корабля, их госпитализировали.