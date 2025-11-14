В Новороссийске после атаки БПЛА введен режим ЧС

В Новороссийске после атаки БПЛА введен режим ЧС. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Во время атаки беспилотников были повреждены шесть домов — четыре многоквартирных и два частных. Есть один пострадавший.

Также были повреждены нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» и контейнерный терминал НУТЭП.

При атаке повреждения получили береговые сооружения и одно гражданское судно в порту. Ранены трое членов экипажа, сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По данным Минобороны, силы ПВО ночью сбили 66 беспилотников над территорией Краснодарского края и еще 59 над акваторией Черного моря. Всего над регионами России ликвидировано 216 дронов.