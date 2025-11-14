 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

В Новороссийске после атаки БПЛА введен режим ЧС

Сюжет
Военная операция на Украине

В Новороссийске после атаки БПЛА введен режим ЧС. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Во время атаки беспилотников были повреждены шесть домов — четыре многоквартирных и два частных. Есть один пострадавший.

Также были повреждены нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» и контейнерный терминал НУТЭП.

Обломки БПЛА упали на контейнерный терминал НУТЭП в порту Новороссийска
Политика

При атаке повреждения получили береговые сооружения и одно гражданское судно в порту. Ранены трое членов экипажа, сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По данным Минобороны, силы ПВО ночью сбили 66 беспилотников над территорией Краснодарского края и еще 59 над акваторией Черного моря. Всего над регионами России ликвидировано 216 дронов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Теги
Новороссийск БПЛА дроны атака

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Обломки БПЛА упали на контейнерный терминал НУТЭП в порту Новороссийска
Политика
Кондратьев рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Новороссийск
Политика
Обломки БПЛА повредили гражданское судно в порту Новороссийска
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
В Новороссийске после атаки БПЛА развернули пункты временного размещения Политика, 11:35
Global Firepower оценил место России в мире по военной мощи Политика, 11:33
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Названы миллионники — лидеры по росту цен на жилье в октябре Недвижимость, 11:30
Новый Porsche Cayenne готов к премьере. Особенности премиум-кроссовера Авто, 11:26
Скоростной каркас: как в России строятся новые автомагистрали Национальные проекты, 11:26
Союз оценил потери россиян из-за шринкфляции и уловок в 1 трлн руб. Экономика, 11:25
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Менеджмент Совкомбанка предложил не платить вторые дивиденды за 2024 год Инвестиции, 11:23
Самарский суд заочно приговорил Ладу-Русь к восьми годам колонии Общество, 11:22
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 11:21
Солнце вместо будильника и отказ от томатов: как живет CEO Bumble Образование, 11:20
Адвокат ответил на данные, что генерал Попов получил Lexus от бизнесмена Общество, 11:18
Курс биткоина упал до минимума за 5 месяцев. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:18
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15