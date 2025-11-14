Гусев рассказал о повреждениях у Нововоронежской АЭС после удара БПЛА
В результате падения обломков сбитого БПЛА повреждения получило вспомогательное электрооборудование вблизи Нововоронежской АЭС, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в телеграм-канале.
Нововоронежская АЭС, расположенная в 45 км от Воронежа, является одной из старейших в России — она была запущена в 1964 году. В настоящее время из семи энергоблоков станции три уже выведены из эксплуатации.
Ночью в регионе уничтожили восемь дронов. При падении обломков одного из них оказалось повреждено электрооборудование недалеко от АЭС.
В автоматическом режиме отключили от сети несколько энергоблоков станции, сейчас их работа возобновлена. Радиационный фон в районе Нововоронежской АЭС не изменился, отметил Гусев.
Вечером 13 ноября над Россией за два часа с 20:00 до 23:00 мск сбили 34 украинских беспилотника самолетного типа. Три дрона уничтожили над Воронежской областью.
