Обломки БПЛА повредили гражданское судно в порту Новороссийска

При падении обломков БПЛА в порту Новороссийска повреждения получило одно из гражданских судов, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Предварительно, пострадали трое членов экипажа корабля. Они госпитализированы и получают медицинскую помощь.

В ночь на 14 ноября Новороссийск подвергся массированной атаке дронов. В результате налета повреждены несколько жилых домов, один человек пострадал. Кроме того, беспилотники нанесли ущерб нефтебазе на перевалочном комплексе «Шесхарис». На момент подготовки материала в городе действует объявленный 13 ноября сигнал беспилотной опасности.