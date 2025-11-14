 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Обломки БПЛА повредили гражданское судно в порту Новороссийска

Сюжет
Военная операция на Украине

При падении обломков БПЛА в порту Новороссийска повреждения получило одно из гражданских судов, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Предварительно, пострадали трое членов экипажа корабля. Они госпитализированы и получают медицинскую помощь.

В Севастополе средства ПВО поразили семь целей
Политика

В ночь на 14 ноября Новороссийск подвергся массированной атаке дронов. В результате налета повреждены несколько жилых домов, один человек пострадал. Кроме того, беспилотники нанесли ущерб нефтебазе на перевалочном комплексе «Шесхарис». На момент подготовки материала в городе действует объявленный 13 ноября сигнал беспилотной опасности.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Новороссийск пострадавшие порт атака дронов

Материалы по теме
Прямой эфир
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
