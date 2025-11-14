 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Новороссийске включили сирены из-за атаки БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине

В Новороссийске отражают атаку беспилотников, звучит сирена, сообщил мэр Андрей Кравченко.

«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети», — отметил мэр.

В Севастополе сработала ПВО
Политика
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Минобороны сообщало, что в период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника самолетного типа. Большинство сбитых дронов пришлось на Черное море, над акваторией которого перехватили 14 БПЛА.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Теги
Новороссийск Краснодарский край атака дронов

Материалы по теме
Советник главы Крыма заявил об информационной атаке Украины на регион
Политика
Над Крымом и Черным морем за два часа перехватили 14 дронов
Политика
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 13 ноя, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 13 ноя, 01:10
Прокуратура заявила об указаниях пытавшемуся поджечь кинотеатр в Москве Общество, 00:36
Мерц попросил Зеленского, чтобы молодые украинцы не ехали в Германию Политика, 00:36
Плавучей станции Tara запретили «прослушку» в российских водах Арктики Политика, 00:31
Компания Безоса запустила на Марс ракету с космическими аппаратами NASA Технологии и медиа, 00:22
В ТЦ «Авиапарк» подросток попытался поджечь зал кинотеатра Город, 00:15
В Новороссийске включили сирены из-за атаки БПЛА Политика, 00:11
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Зарплаты футболистов несправедливы. Партнер ФИФА назвал «реальные» суммы Спорт, 00:02
Три квартиры и пост в соцсети: кто попадет на радар ФНС и что делатьПодписка на РБК, 00:01
Ученые РАН решили вернуться к проекту «поворота» сибирских рекПодписка на РБК, 00:01
Над Россией за два часа сбили 34 украинских дрона Политика, 13 ноя, 23:42
Сикорский вновь заявил о готовности Украины воевать еще три года Политика, 13 ноя, 23:36
Три аэропорта России приостановили полеты Политика, 13 ноя, 23:25
Советник главы Крыма заявил об информационной атаке Украины на регион Политика, 13 ноя, 23:16