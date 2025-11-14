В Новороссийске включили сирены из-за атаки БПЛА
В Новороссийске отражают атаку беспилотников, звучит сирена, сообщил мэр Андрей Кравченко.
«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети», — отметил мэр.
Минобороны сообщало, что в период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника самолетного типа. Большинство сбитых дронов пришлось на Черное море, над акваторией которого перехватили 14 БПЛА.
