В Новороссийске включили сирены из-за атаки БПЛА

В Новороссийске отражают атаку беспилотников, звучит сирена, сообщил мэр Андрей Кравченко.

«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети», — отметил мэр.

Минобороны сообщало, что в период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника самолетного типа. Большинство сбитых дронов пришлось на Черное море, над акваторией которого перехватили 14 БПЛА.