 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Обломки БПЛА упали на контейнерный терминал НУТЭП в порту Новороссийска

Шишкарев: обломки дронов упали на терминал НУТЭП в Новороссийске, пожар потушили
Сюжет
Военная операция на Украине

В результате атаки ВСУ на Краснодарский край фрагменты дронов упали на контейнерный терминал «Новороссийского узлового транспортно-экспедиционного предприятия» (НУТЭП). Об этом сообщила ГК «Дело», в чью структуру входит терминал. 

Терминалы холдинга работают в штатном режиме, согласно внутренним инструкциям и постановлениям соответствующих ведомств, добавил он. Усилиями МЧС и служб НУТЭП на месте ЧП было потушено возгорание, никто не пострадал. Ведутся работы по устранению последствий атаки, сказал председатель Совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

«Наши сотрудники в Новороссийске показали высочайшую выдержку <...> все действовали по-военному спокойно, четко и быстро», — отметил он.

В результате ночной атаки беспилотников на Новороссийск также произошло возгорание нефтебазы на перевалочном комплексе «Шесхарис». Никто не пострадал. В ликвидации последствий задействованы 172 спасателя и 51 единица техники. Это один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России, он эксплуатируется с 1964 года и включает в себя 30 резервуаров для нефти, 16 — для мазута и 10 — для дизеля. Он, в частности, используется для экспорта казахстанской нефти.

Кондратьев рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Новороссийск
Политика
Вениамин Кондратьев

Кроме того, оперштаб Краснодарского края сообщил, что минимум четверо жителей региона пострадали при падении обломков БПЛА. Так, фрагменты дронов выбили стекла в нескольких многоквартирных домах Новороссийска. Пострадал мужчина, его госпитализировали. Еще повреждения получило одно из гражданских судов в порту Новороссийска. Пострадали трое членов экипажа, они получают медицинскую помощь. Губернатор Вениамин Кондратьев распорядился оказать всем пострадавшим помощь.

По данным Минобороны, силы ПВО ночью сбили 66 беспилотников над территорией Краснодарского края и еще 59 над акваторией Черного моря. Всего над регионами России ликвидировано 216 дронов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Герман Костринский Герман Костринский, Валерия Доброва
Новороссийск Краснодарский край атаки ВСУ

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Кондратьев рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Новороссийск
Политика
Обломки БПЛА повредили гражданское судно в порту Новороссийска
Политика
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
Global Firepower оценил место России в мире по военной мощи Политика, 11:33
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Названы миллионники — лидеры по росту цен на жилье в октябре Недвижимость, 11:30
Новый Porsche Cayenne готов к премьере. Особенности премиум-кроссовера Авто, 11:26
Скоростной каркас: как в России строятся новые автомагистрали Национальные проекты, 11:26
Союз оценил потери россиян из-за шринкфляции и уловок в 1 трлн руб. Экономика, 11:25
Менеджмент Совкомбанка предложил не платить вторые дивиденды за 2024 год Инвестиции, 11:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Самарский суд заочно приговорил Ладу-Русь к восьми годам колонии Общество, 11:22
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 11:21
Солнце вместо будильника и отказ от томатов: как живет CEO Bumble Образование, 11:20
Адвокат ответил на данные, что генерал Попов получил Lexus от бизнесмена Общество, 11:18
Курс биткоина упал до минимума за 5 месяцев. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:18
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Агенты ИИ не работают в вакууме: почему культура важнее технологии Тренды, 11:14