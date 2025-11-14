Обломки БПЛА упали на контейнерный терминал НУТЭП в порту Новороссийска

В результате атаки ВСУ на Краснодарский край фрагменты дронов упали на контейнерный терминал «Новороссийского узлового транспортно-экспедиционного предприятия» (НУТЭП). Об этом сообщила ГК «Дело», в чью структуру входит терминал.

Терминалы холдинга работают в штатном режиме, согласно внутренним инструкциям и постановлениям соответствующих ведомств, добавил он. Усилиями МЧС и служб НУТЭП на месте ЧП было потушено возгорание, никто не пострадал. Ведутся работы по устранению последствий атаки, сказал председатель Совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

«Наши сотрудники в Новороссийске показали высочайшую выдержку <...> все действовали по-военному спокойно, четко и быстро», — отметил он.

В результате ночной атаки беспилотников на Новороссийск также произошло возгорание нефтебазы на перевалочном комплексе «Шесхарис». Никто не пострадал. В ликвидации последствий задействованы 172 спасателя и 51 единица техники. Это один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России, он эксплуатируется с 1964 года и включает в себя 30 резервуаров для нефти, 16 — для мазута и 10 — для дизеля. Он, в частности, используется для экспорта казахстанской нефти.

Кроме того, оперштаб Краснодарского края сообщил, что минимум четверо жителей региона пострадали при падении обломков БПЛА. Так, фрагменты дронов выбили стекла в нескольких многоквартирных домах Новороссийска. Пострадал мужчина, его госпитализировали. Еще повреждения получило одно из гражданских судов в порту Новороссийска. Пострадали трое членов экипажа, они получают медицинскую помощь. Губернатор Вениамин Кондратьев распорядился оказать всем пострадавшим помощь.

По данным Минобороны, силы ПВО ночью сбили 66 беспилотников над территорией Краснодарского края и еще 59 над акваторией Черного моря. Всего над регионами России ликвидировано 216 дронов.