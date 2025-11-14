Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

В Новороссийске в результате атаки дронов повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», сообщил оперштаб Краснодарского края.

Также повреждения получили береговые сооружения. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специалисты оперативных и специальных служб, отметили в оперштабе и добавили, что отражение воздушной атаки продолжается.

В результате падения обломков в Новороссийске также повреждены тримногоквартирных дома, внескольких квартирах выбило стекла, возгораний нет. Пострадал мужчина, его госпитализировали.

До этого в ночь на 14 ноября мэр Андрей Кравченко сообщил, что в Новороссийске отражают атаку беспилотников, звучит сирена.

Материал дополняется