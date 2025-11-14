Силы ПВО сбили 216 украинских дронов за ночь

ВСУ ночью атаковали Россию 216 дронами, сообщили в Минобороны. В Новороссийске обломки БПЛА повредили нефтепровод, судно, а также попали в несколько многоквартирных домов. Минимум четыре человека пострадали

Силы противовоздушной обороны уничтожили 216 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за минувшую ночь, сообщает Минобороны.

Из них 66 сбиты над территорией Краснодарского края, еще 45 — над территорией Саратовской области, 19 — над Крымом. Кроме того, восемь БПЛА ликвидированы над территорией Волгоградской области, семь — над Ростовской областью, четыре — над Белгородской, три — над Тамбовской области, два — над Брянской и по одному — над территориями Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областей. Вместе с этим 59 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, говорится в публикации ведомства.

Оперштаб Краснодарского края тем временем сообщил об одном пострадавшем в результате атаки дронов. Фрагменты сбитого беспилоника выбили стекла в нескольких жилых домах. Пострадал мужчина, его госпитализировали.

Кроме того, в Новороссийске в результате атаки беспилотников произошло возгорание нефтебазы на перевалочном комплексе «Шесхарис», добавили в оперштабе. Огонь оперативно потушили, пострадавших нет. В ликвидации последствий задействованы 172 спасателя и 51 единица техники.

«Шесхарис» — один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России, он эксплуатируется с 1964 года. Комплекс включает в себя 30 резервуаров для нефти общим объемом 820 тыс. куб. м, 16 — для мазута (общая емкость — 184 тыс. куб. м) и десять — для дизеля (общая емкость — 184 куб. м). Через этот комплекс, в частности, идет перекачка и экспорт нефти из Казахстана.

Также обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту Новороссийска. По данным оперштаба, пострадали три человека из экипажа корабля.

На фоне ночных атак полеты ограничивали сразу в 11 аэропортах страны, в частности, в Пензе, Саратове, Тамбове, Краснодаре, Казани, Нижнекамске, Оренбурге, Самаре, Уфе, Волгограде и Геледжике. К утру они вернулись к работе.