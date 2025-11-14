 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Силы ПВО сбили 216 украинских дронов за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ ночью атаковали Россию 216 дронами, сообщили в Минобороны. В Новороссийске обломки БПЛА повредили нефтепровод, судно, а также попали в несколько многоквартирных домов. Минимум четыре человека пострадали

Силы противовоздушной обороны уничтожили 216 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за минувшую ночь, сообщает Минобороны.

Из них 66 сбиты над территорией Краснодарского края, еще 45 — над территорией Саратовской области, 19 — над Крымом. Кроме того, восемь БПЛА ликвидированы над территорией Волгоградской области, семь — над Ростовской областью, четыре — над Белгородской, три — над Тамбовской области, два — над Брянской и по одному — над территориями Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областей. Вместе с этим 59 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, говорится в публикации ведомства.

Оперштаб Краснодарского края тем временем сообщил об одном пострадавшем в результате атаки дронов. Фрагменты сбитого беспилоника выбили стекла в нескольких жилых домах. Пострадал мужчина, его госпитализировали.

Кроме того, в Новороссийске в результате атаки беспилотников произошло возгорание нефтебазы на перевалочном комплексе «Шесхарис», добавили в оперштабе. Огонь оперативно потушили, пострадавших нет. В ликвидации последствий задействованы 172 спасателя и 51 единица техники.

«Шесхарис» — один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России, он эксплуатируется с 1964 года. Комплекс включает в себя 30 резервуаров для нефти общим объемом 820 тыс. куб. м, 16 — для мазута (общая емкость — 184 тыс. куб. м) и десять — для дизеля (общая емкость — 184 куб. м). Через этот комплекс, в частности, идет перекачка и экспорт нефти из Казахстана.

Также обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту Новороссийска. По данным оперштаба, пострадали три человека из экипажа корабля.

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Политика

На фоне ночных атак полеты ограничивали сразу в 11 аэропортах страны, в частности, в Пензе, Саратове, Тамбове, Краснодаре, Казани, Нижнекамске, Оренбурге, Самаре, Уфе, Волгограде и Геледжике. К утру они вернулись к работе.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Минобороны ВСУ Краснодарский край нефтепровод пострадавшие

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Хинштейн сообщил об ударе беспилотника по жилому дому в Льгове
Политика
В России создали войска беспилотных систем
Политика
В российских регионах за ночь уничтожили 37 беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
«У них лучше». Зачем российский бизнес использует «иностранные» брендыПодписка на РБК, 08:20
ФСБ заявила о подготовке Украиной попыток терактов, подобных сорванной Политика, 08:16
Кипр, Испания, Сингапур, ОАЭ: где какие условия налогового резидентстваПодписка на РБК, 08:01
ТАСС узнал о бегстве учредителя «Фенсмы» из-за дела о взятке в «Росатоме» Общество, 08:00
Активы БПИФов превысили 1,5 трлн руб. Почему инвесторы выбирают фондыПодписка на РБК, 08:00
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников на кладбище Политика, 07:52
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Бочаров заявил об отражении атак на энергообъекты в Волгоградской области Политика, 07:45
Силы ПВО сбили 216 украинских дронов за ночь Политика, 07:43
Китай испытал напечатанный 3D-принтером мини-турбореактивный двигатель Общество, 07:43
В Гидрометцентре предупредили о заметно более холодной зиме в этом году Общество, 07:36
Дилеры заявили об уходе сделок россиян с искусством в «частные отношения»Подписка на РБК, 07:31
ЦБ назвал число инвесторов, которые трансформировали старые инвестсчета в новые ИИС-3 Инвестиции, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:24