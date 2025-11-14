 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

При атаке дронов на Новороссийск пострадал один человек

Сюжет
Военная операция на Украине

В результате атаки беспилотников на Новороссийск ранения получил мужчина, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Фрагменты сбитого дрона выбили стекла в нескольких квартирах жилого дома, попав вместе с тем в расположенную на четвертом этаже. В результате пострадал мужчина, его госпитализировали.

Позднее в оперштабе добавили, что обломки беспилотников повредили еще два многоквартирных дома — высотой в 5 и 16 этажей. В квартирах этих зданий выбило окна. Предварительно, никто не пострадал.

В Севастополе средства ПВО поразили семь целей
Политика

В ночь на 14 ноября мэр Андрей Кравченко заявил, что в Новороссийске на фоне сирены идет отражение атаки дронов. Вскоре краевой оперштаб сообщил о поврежденной при налете нефтебазе на перевалочном комплексе «Шесхарис». Кроме того, повреждения получили береговые сооружения.

На момент подготовки материала в городе действует объявленный 13 ноября сигнал беспилотной опасности.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Полина Дуганова
атака дронов Новороссийск пострадавший беспилотники

