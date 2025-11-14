Кондратьев рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Новороссийск

Кондратьев поручил оказать поддержку всем жителям Краснодарского края, которые пострадали при ночной атаке ВСУ. Повреждения получили квартиры в жилых домах, нефтебаза и гражданское судно, пострадали минимум четыре человека

Вениамин Кондратьев (Фото: Михаил Метцель / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В результате ночной атаки дронов ВСУ на Краснодарский край больше всего пострадал Новороссийск, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. Он подтвердил наличие пострадавших и повреждения домов, а также поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать жителям помощь.

«Обломки БПЛА повредили как минимум четыре многоквартирных дома и два частных. Пострадал один мужчина, его госпитализировали. Также повреждены придомовые территории по нескольким адресам. Фрагменты беспилотников затронули нефтебазу комплекса «Шесхарис», контейнерный терминал, береговые сооружения и одно гражданское судно в порту, где ранены трое членов экипажа», — рассказал Кондратьев.

В результате атаки беспилотников произошло возгорание нефтебазы на перевалочном комплексе «Шесхарис». О повреждении нефтебазы оперштаб сообщил в 2:28 мск, о ликвидации возгорания — спустя менее двух часов, в 4:17 мск., никто не пострадал. В ликвидации последствий задействованы 172 спасателя и 51 единица техники.

«Шесхарис» — один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России, он эксплуатируется с 1964 года. Комплекс включает в себя 30 резервуаров для нефти общим объемом 820 тыс. куб. м, 16 — для мазута (общая емкость 184 тыс. куб. м) и десять — для дизеля (общая емкость 184 тыс. куб. м). Он, в частности, используется для экспорта казахстанской нефти.

По данным Минобороны, силы ПВО ночью сбили 66 беспилотников над территорией Краснодарского края и еще 59 над акваторией Черного моря. Всего над регионами России ликвидировано 216 дронов.

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что минимум четверо жителей региона пострадали при падении обломков БПЛА. Так, фрагменты дронов выбили стекла в нескольких многоквартирных домах Новороссийска. Пострадал мужчина, его госпитализировали. Кроме того, повреждения получило одно из гражданских судов в порту Новороссийска. Пострадали трое членов экипажа корабля, они получают медицинскую помощь.

Угрозу атаки беспилотников мэр Новороссийска объявил накануне вечером, 13 ноября, в полночь прозвучал также сигнал «Внимание всем». В 9:06 мск 14 ноября он сообщил об отмене угрозы. Сейчас в направлении Кабардинки из Новороссийска перекрыто движение транспортных средств, отметил глава города.