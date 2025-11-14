Над шестью районами Ростовской области сбили дроны

В ночь на 14 ноября средства ПВО отразили атаку беспилотников на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны подавили и уничтожили в шести районах региона: Каменском, Чертковском, Шолоховском, Усть-Донецком, Боковском и Миллеровском. Пострадавших в результате налета нет, информацию о последствиях на земле уточняют.

Регион регулярно подвергается украинским атакам. Так, в ночь на 13 ноября беспилотники сбили над тремя районами Ростовской области, в ночь на 12 ноября тоже. В начале ноября в Ростовской области два человека пострадали в результате атаки БПЛА.