Военная операция на Украине⁠,
0

Над шестью районами Ростовской области сбили дроны

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 14 ноября средства ПВО отразили атаку беспилотников на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны подавили и уничтожили в шести районах региона: Каменском, Чертковском, Шолоховском, Усть-Донецком, Боковском и Миллеровском. Пострадавших в результате налета нет, информацию о последствиях на земле уточняют.

Саратовский губернатор сообщил о повреждении инфраструктуры из-за дронов
Политика

Регион регулярно подвергается украинским атакам. Так, в ночь на 13 ноября беспилотники сбили над тремя районами Ростовской области, в ночь на 12 ноября тоже. В начале ноября в Ростовской области два человека пострадали в результате атаки БПЛА.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Персоны
Полина Дуганова
атака дронов беспилотники Ростовская область Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года

