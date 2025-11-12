Губернатор сообщил об отраженной атаке дронов на Ростовскую область
Атака беспилотников отражена в Донецке, Новошахтинске и Каменском районе Ростовской области, сообщил в телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.
«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал он.
В ночь на 12 ноября беспилотник был также сбит на подлете к Москве. Еще три беспилотника сбили над Брянской областью. Режим беспилотной опасности объявляли и в других регионах, в частности, в Тульской и Пензенской областях, а также в Кабардино-Балкарии.
Незадолго до этого полеты приостановили в аэропортах Калуги, Грозного и Владикавказа. Такие меры, как правило, вводят на фоне угроз атак беспилотников. Ограничительные меры уже сняли во всех трех аэропортах.
