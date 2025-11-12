 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Губернатор сообщил об отраженной атаке дронов на Ростовскую область

Слюсарь: в Ростовской области отразили атаку дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Атака беспилотников отражена в Донецке, Новошахтинске и Каменском районе Ростовской области, сообщил в телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал он.

В ночь на 12 ноября беспилотник был также сбит на подлете к Москве. Еще три беспилотника сбили над Брянской областью. Режим беспилотной опасности объявляли и в других регионах, в частности, в Тульской и Пензенской областях, а также в Кабардино-Балкарии.

На подлете к Москве сбили дрон
Политика

Незадолго до этого полеты приостановили в аэропортах Калуги, Грозного и Владикавказа. Такие меры, как правило, вводят на фоне угроз атак беспилотников. Ограничительные меры уже сняли во всех трех аэропортах.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Ростовская область беспилотники
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года

