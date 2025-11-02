 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Ростовской области два человека пострадали из-за атаки беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

В Ростовской области два человека пострадали в результате атаки БПЛА, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Раненным оказали первую медицинская помощь. Кроме того, в хуторе Ленинаван в Мясниковском районе области из-за атаки дрона загорелась легковушка. Беспилотники также повредили два частных дома, в нескольких соседних домах выбиты стекла.

«На место выехали все дежурные службы. Информация о последствиях на земле уточняется. Военные продолжают отражать воздушную атаку врага. Прошу быть предельно осторожными», — добавил губернатор.

Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки дронов в шести районах
Политика

Регион регулярно подвергается украинским атакам. Накануне, 1 ноября, Минобороны отчиталось о 29 сбитых дронах в период с 20:00 до 23:00 мск. Из них четыре перехватили и уничтожили в Ростовской области.

Ранним утром 30 октября Слюсарь заявил о том, что средства ПВО перехватили беспилотники над тремя районами на севере региона: Верхнедонским, ковским и Шолоховским. В результате налета никто не пострадал.

Полина Дуганова
Ростовская область атака дронов беспилотники пострадавшие
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
