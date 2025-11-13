 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Ростовской областью перехватили дроны

Слюсарь: над Ростовской областью перехватили дроны
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили украинские дроны в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе Ростовской области, сообщает губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе», — написал в посте Слюсарь.

В аэропорту Геленджика приостановили полеты вслед за Краснодаром
Политика

Ранее в Орловской и Брянской областях объявляли непродолжительную ракетную тревогу. Опасность атаки дронов сохраняется в Дагестане, сообщили в региональном МЧС.

В аэропортах Краснодара, Геленджика и Тамбова действуют ограничения на полеты.

Софья Полковникова
Юрий Слюсарь дроны Ростовская область
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года

