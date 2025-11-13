Над Ростовской областью перехватили дроны

Силы ПВО уничтожили украинские дроны в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе Ростовской области, сообщает губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе», — написал в посте Слюсарь.

Ранее в Орловской и Брянской областях объявляли непродолжительную ракетную тревогу. Опасность атаки дронов сохраняется в Дагестане, сообщили в региональном МЧС.

В аэропортах Краснодара, Геленджика и Тамбова действуют ограничения на полеты.