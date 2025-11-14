 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Саратовский губернатор сообщил о повреждении инфраструктуры из-за дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Атаковавшие Саратов дроны повредили гражданскую инфраструктуру города, заявил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове. На месте работают все оперативные службы», — сообщил он. Глава региона не уточнил, о каких именно объектах и повреждениях идет речь.

Тремя часа ранее, в 03:06 мск, он предупредил жителей региона о беспилотной опасности. На момент подготовки материала рейсы временно не принимает и не отправляет аэропорт Саратова. Такие меры авиагавани России вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

При атаке дронов на Новороссийск пострадал один человек
Политика

Саратовская область неоднократно подвергалась ударам украинских дронов. Так, 11 ноября в результате атаки беспилотников на Заводской район Саратовской области пострадала женщина. В числе других последствий — выбитые в нескольких домах окна.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Авторы
Теги
Полина Дуганова
атака дронов Саратов Саратовская область дроны

