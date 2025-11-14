Саратовский губернатор сообщил о повреждении инфраструктуры из-за дронов

Атаковавшие Саратов дроны повредили гражданскую инфраструктуру города, заявил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове. На месте работают все оперативные службы», — сообщил он. Глава региона не уточнил, о каких именно объектах и повреждениях идет речь.

Тремя часа ранее, в 03:06 мск, он предупредил жителей региона о беспилотной опасности. На момент подготовки материала рейсы временно не принимает и не отправляет аэропорт Саратова. Такие меры авиагавани России вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Саратовская область неоднократно подвергалась ударам украинских дронов. Так, 11 ноября в результате атаки беспилотников на Заводской район Саратовской области пострадала женщина. В числе других последствий — выбитые в нескольких домах окна.