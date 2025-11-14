Саратовский губернатор сообщил о повреждении инфраструктуры из-за дронов
Атаковавшие Саратов дроны повредили гражданскую инфраструктуру города, заявил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове. На месте работают все оперативные службы», — сообщил он. Глава региона не уточнил, о каких именно объектах и повреждениях идет речь.
Тремя часа ранее, в 03:06 мск, он предупредил жителей региона о беспилотной опасности. На момент подготовки материала рейсы временно не принимает и не отправляет аэропорт Саратова. Такие меры авиагавани России вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
Саратовская область неоднократно подвергалась ударам украинских дронов. Так, 11 ноября в результате атаки беспилотников на Заводской район Саратовской области пострадала женщина. В числе других последствий — выбитые в нескольких домах окна.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций