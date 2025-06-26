Путин назвал последствия возможной «кражи» российских резервов на Западе

Запад пытается не просто украсть российские золотовалютные активы, но совершить настоящий грабеж, заявил Путин. Однако, по его словам, эти действия лишь ускоряют регионализацию платежных систем, что в целом полезно для мира

Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IV Евразийского экономического форума в Минске (Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости)

В случае «кражи» Западом российских золотовалютных резервов регионализация платежных систем станет необратимой, что будет полезно для мировой экономики, заявил президент России Владимир Путин на заседании Евразийского экономического форума в Минске.

«Постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. Но как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет без всяких сомнений необратимый характер. А это, в целом, полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить», — отметил глава государства.

Следом Путин отметил, что базовое образование у него юридическое, поэтому вернее будет назвать происходящее «грабежом». «Кража — это тайное похищение имущества. А это открытое, это грабеж. И поэтому мы, конечно же, нацелены и дальше укреплять в этой связи собственные финансовые расчетные инструменты», — объяснил президент.

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Диалог России со Всемирным банком и другими «западноцентричными» финансовыми учреждениями затруднен в силу их политической ангажированности, отметил Путин. На данный момент Россия всячески стремится снизить зависимость от западных финансовых институтов, добавил он.

По оценкам Минфина, из-за санкций Россия лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов — около $300 млрд. В декабре 2024 года Путин говорил, что США и страны Европы заблокировали, но «пока не украли» резервы Банка России, хранившиеся за рубежом. Летом того же года страны G7 согласовали механизм использования замороженных российских активов для помощи Украине. Речь идет о предоставлении Киеву кредита на сумму около $50 млрд, который будет погашаться за счет доходов от российских активов.

В ответ на блокировку российских активов за рубежом в России появились счета типа С. Эти счета нужны для перечисления на них выплат по ценным бумагам российских эмитентов, которые принадлежат иностранцам. При этом вывести деньги со счетов типа С без специального разрешения правительственной комиссии невозможно.

Москва неоднократно указывала, что считает незаконными санкции Запада и требует их отмены. В Кремле отмечали, что Россия никогда не откажется от прав на заблокированные активы. В российском МИДе предупреждали, что сочтут любые действия с замороженными активами «воровством».