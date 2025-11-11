Названа наиболее вероятная причина крушения вертолета в Дагестане

Фото: Руслан Магомедов / ТАСС

Данные с бортового самописца показывают, что вертолет Ка-226, потерпевший крушение в Дагестане, был исправен, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Приоритетной версией крушения является ошибка пилотирования, уточнили в ведомстве. Черный ящик был изъят с места падения и передан в Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

«Предварительная информация о расшифровке показывает отсутствие технических неисправностей вертолета, вследствие чего версия ошибки пилотирования является приоритетной», — говорится в публикации.

В рамках уголовного дела проводятся авиационно-техническая, химическая и иные экспертизы.

Катастрофа произошла 7 ноября близ поселка Ачи-Су в Карабудахкентском районе. На борту находились шесть пассажиров и пилот.

В результате крушения погибли пять сотрудников Кизлярского электромеханического завода. Среди жертв — руководители предприятия, включая заместителя генерального директора по строительству и транспортному обеспечению Ачало Магомедова. Среди пострадавших оказался исполнительный директор завода Ахмат Ахматов, который был госпитализирован вместе с пилотом в ожоговый центр Махачкалы.

Вертолет упал на дом, находящийся на базе отдыха. Во время крушения в здании не было людей. Пожар, возникший после падения, был ликвидирован на площади 80 кв. м.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание — заключение на срок до семи лет.