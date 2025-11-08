 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

При крушении вертолета в Дагестане погиб замглавы Кизлярского завода

Video

Пять сотрудников Кизлярского электромеханического завода погибли в результате катастрофы вертолета Ка-226 в Дагестане. Среди погибших — руководящий состав предприятия, включая заместителя генерального директора по строительству и транспортному обеспечению Ачало Магомедова. Об этом сообщается в телеграм-канале завода.

Кроме него погибли главный инженер-энергетик Сергей Суслов, главный конструктор по вертолетостроению Сиражутдин Саадуев, водитель Ислам Джабраилов и бортмеханик Петр Суров. Среди пострадавших оказался исполнительный директор завода Ахмат Ахматов, который был госпитализирован вместе с пилотом в ожоговый центр Махачкалы.

Трагедия произошла 7 ноября в Карабудахкентском районе, в районе села Ачи-Су.

Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: ошибку пилотирования и техническую неисправность воздушного судна. Расследованием причин катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет при участии транспортных следователей.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
крушение судна вертолеты Ка-226 Дагестан
