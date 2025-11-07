По факту гибели людей при крушении вертолета в Дагестане завели дело
Уголовное дело завели после крушения вертолета в Дагестане, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; максимальное наказание — до семи лет лишения свободы).
«Точное количество лиц, находившихся на борту, и погибших устанавливается», — уточнили в ведомстве.
По данным МЧС, воздушное судно летело из Кизляра в Избербаш и упало на территории поселка Ачи-Су. На месте работают спасатели.
В Минздраве республики сообщили, что погибли четыре человека, еще трое получили ранения. Эту информацию подтвердил глава региона Сергей Меликов. «В причинах и обстоятельствах сейчас разбираются ответственные органы», — написал он в телеграм-канале.
Как сообщал ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона, в качестве одной из версий ЧП рассматривают техническую неисправность.
Росавиация классифицировала падение вертолета как катастрофу, расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет с участием южного территориального управления Росавиации.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти
HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО
В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах
СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа
На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»