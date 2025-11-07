 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

По факту гибели людей при крушении вертолета в Дагестане завели дело

По факту гибели людей при крушении вертолета в Дагестане завели дело
Video

Уголовное дело завели после крушения вертолета в Дагестане, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; максимальное наказание — до семи лет лишения свободы).

«Точное количество лиц, находившихся на борту, и погибших устанавливается», — уточнили в ведомстве.

Власти Дагестана опровергли данные о туристах на борту упавшего вертолета
Общество

По данным МЧС, воздушное судно летело из Кизляра в Избербаш и упало на территории поселка Ачи-Су. На месте работают спасатели.

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Минздраве республики сообщили, что погибли четыре человека, еще трое получили ранения. Эту информацию подтвердил глава региона Сергей Меликов. «В причинах и обстоятельствах сейчас разбираются ответственные органы», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона, в качестве одной из версий ЧП рассматривают техническую неисправность.

Росавиация классифицировала падение вертолета как катастрофу, расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет с участием южного территориального управления Росавиации.

Анастасия Лежепекова
Дагестан погибшие вертолеты Росавиация уголовное дело
