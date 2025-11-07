Сын директора КЭМЗ пострадал при крушении вертолета в Дагестане
Сын директора «Кизлярского электромеханического завода» (концерн КЭМЗ) Ахмат Ахматов получил тяжелые ранения при крушении вертолета в Дагестане, где, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мэрию Кизляра.
«Ахмат Ахматов тяжело ранен в результате падения вертолета», — сказал собеседник агентства.
Ахматов находится в Ожоговом центре в Махачкале, сообщили «Интерфаксу» в министерстве промышленности и торговли республики.
РБК направил запрос в администрацию Кизляра.
Авиакатастрофа произошла 7 ноября районе поселка Ачи-Су в Карабудахкентском районе, когда вертолет Ка-226 летел из Кизляра в Избербаш. Разбившиеся воздушное судно принадлежало концерну «Кизлярский электромеханический завод».
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что пассажирами вертолета были сотрудники КЭМЗ. Предварительно, на борту находились семь человек: четверо погибли, еще троих госпитализировали.
