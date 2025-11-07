Росавиация раскрыла владельца упавшего в Дагестане вертолета
Разбившийся в Дагестане вертолет Ка-226 (регистрационный номер RA-19307) принадлежит концерну «Кизлярский электромеханический завод», сообщила пресс-служба Росавиации. Ведомство классифицировало произошедшее как катастрофу, расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
Вертолет разбился днем 7 ноября в районе поселка Ачи-Су в Карабудахкентского района Дагестана, по данным МЧС, в результате крушения погибли четыре человека, еще три пострадали. На месте падения воздушного возникло возгорание на площади 80 кв.м, его тушат пожарные.
Материал дополняется
