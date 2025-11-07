 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Росавиация раскрыла владельца упавшего в Дагестане вертолета

Разбившийся в Дагестане вертолет Ка-226 (регистрационный номер RA-19307) принадлежит концерну «Кизлярский электромеханический завод», сообщила пресс-служба Росавиации. Ведомство классифицировало произошедшее как катастрофу, расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Вертолет разбился днем 7 ноября в районе поселка Ачи-Су в Карабудахкентского района Дагестана, по данным МЧС, в результате крушения погибли четыре человека, еще три пострадали. На месте падения воздушного возникло возгорание на площади 80 кв.м, его тушат пожарные.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Лукашенко заявил о планах развивать производство двигателей в Белоруссии Общество, 17:15
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Суд арестовал одного из обвиняемых в убийстве криптоинвестора Новака Политика, 17:12
Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб Серии А Спорт, 17:09
Минюст признал иноагентом петербургского акциониста Павла Крисевича Политика, 17:06
Трех пострадавших при крушении вертолета в Дагестане госпитализировали Общество, 17:00
Криптомошенника Новака с женой убили в ОАЭ. Что известно о его бизнесе Политика, 16:59
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Росавиация раскрыла владельца упавшего в Дагестане вертолета Общество, 16:58
Кто такие резервисты: понятие, статус и обязанности в российской армии База знаний, 16:55
WhatApp позволит использовать никнеймы вместо номеров телефонов Общество, 16:55
РПЛ признала поле в Самаре пригодным для матча «Крылья» — «Зенит» Спорт, 16:39
СБУ заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину Политика, 16:39
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Умер бывший гендиректор Renault Луи Швейцер Общество, 16:31