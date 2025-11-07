Вертолет в Дагестане упал на базе отдыха на дом

Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Разбившийся в Дагестане вертолет Ка-226 с туристами на борту упал на территорию базы отдыха в районе города Избербаш, сообщает ГТРК «Дагестан».

Упавший в вертолет разрушил на земле дом, внутри людей не было, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Техническая неисправность рассматривается в качестве причины крушения.

По данным МЧС, воздушное судно летело из Кизляра в Избербаш и упало на территории поселка Ачи-Су. При крушении четыре человека погибли, сообщили в минздраве республики.

«В результате погибли четверо. Состояние одного крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии», — сказал глава ведомства Ярослав Глазов (цитата по ТАСС).

Как сообщил агентству руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов, туристы не находились на борту упавшего вертолета.

По информации телеграм-канала 112, вертолет потерпел крушение в районе базы отдыха «Жемчужина», четыре человека погибли, еще трое смогли выбраться, их госпитализировали. Воздушное судно было частным и возило туристов на экскурсии.