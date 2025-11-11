СК допросили более 60 свидетелей по делу о пропаже семьи Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы (Фото: vk.com/mu30042016)

Следователи допросили более 60 человек в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении семьи Усольцевых, пропавшей во время туристического похода в Красноярском крае. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный Следственный комитет.

По словам представителя ведомства, правоохранители допросили людей, которые могут знать информацию об исчезновении Усольцевых. Это – люди, находившиеся в день пропажи семьи вблизи поселка Кутурчин, а также родственники и близкий круг общения семьи.

Семья Усольцевых – супруги Ирина и Сергей с пятилетней дочерью Ариной – пропала в районе поселка Кутурчин 28 сентября, отправившись по туристическому маршруту в направлении урочища Буратинка. По данным следствия, изначально супруги планировали идти в поход в группе с другими туристами и местным проводником. Однако вскоре те отказались из-за ухудшения прогноза погоды, поэтому семьярешила отправиться втроем.

Через несколько дней сигнал телефона Сергея Усольцева зафиксировали на расстоянии около 7 км от Кутурчина, после этого поиск семьи сосредоточили на данном квадрате. На месте пропажи семьи обнаружили кострище, а в их автомобиле, оставленном у базы отдыха, отсутствовало туристическое снаряжение – вероятно, они взяли его с собой.

К 19 октября спасатели обследовали 8 км лесных дорог и 5 кв. км тайги. Масштабные поиски не принесли результатов и их прекратили 13 октября, теперь работупродолжают спасатели. Следствие допускает версию о том, что семья Усольцевых могла попасть в ущелье в скалах.