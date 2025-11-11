 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

СК допросили более 60 свидетелей по делу о пропаже семьи Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы
Сергей и Ирина Усольцевы (Фото: vk.com/mu30042016)

Следователи допросили более 60 человек в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении семьи Усольцевых, пропавшей во время туристического похода в Красноярском крае. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный Следственный комитет.

По словам представителя ведомства, правоохранители допросили людей, которые могут знать информацию об исчезновении Усольцевых. Это – люди, находившиеся в день пропажи семьи вблизи поселка Кутурчин, а также родственники и близкий круг общения семьи. 

Семья Усольцевых – супруги Ирина и Сергей с пятилетней дочерью Ариной – пропала в районе поселка Кутурчин 28 сентября, отправившись по туристическому маршруту в направлении урочища Буратинка. По данным следствия, изначально супруги планировали идти в поход в группе с другими туристами и местным проводником. Однако вскоре те отказались из-за ухудшения прогноза погоды, поэтому семьярешила отправиться втроем.

Спасатель заявил, что семья Усольцевых могла добровольно уйти в тайгу
Общество
Частный дом пропавшей семьи Усольцевых в посёлке Тартат в Красноярском крае

Через несколько дней сигнал телефона Сергея Усольцева зафиксировали на расстоянии около 7 км от Кутурчина, после этого поиск семьи сосредоточили на данном квадрате. На месте пропажи семьи обнаружили кострище, а в их автомобиле, оставленном у базы отдыха, отсутствовало туристическое снаряжение – вероятно, они взяли его с собой.

К 19 октября спасатели обследовали 8 км лесных дорог и 5 кв. км тайги. Масштабные поиски не принесли результатов и их прекратили 13 октября, теперь работупродолжают спасатели. Следствие допускает версию о том, что семья Усольцевых могла попасть в ущелье в скалах.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Анастасия Бычкова
Следственный комитет допрос Семья Усольцевых пропажа

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
СК объяснил «записку» и появление Усольцева в Сети после исчезновения
Общество
Спасатель заявил, что семья Усольцевых могла добровольно уйти в тайгу
Общество
В районе исчезновения семьи Усольцевых пропал еще один человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Агенты ИИ не работают в вакууме: почему культура важнее технологии Тренды, 10:46
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Офисные катастрофы: как Джобс, Малалли и Шульц спасали команды от распада Образование, 10:43
Москву украсили флагами Казахстана к приезду Токаева. Видео Политика, 10:43
Как банки из кредиторов превратились в партнеров по развитию бизнеса Отрасли, 10:41
В ДТП с ехавшим из Хургады туристическим автобусом пострадали 25 россиян Общество, 10:40
В Бельгии создали ультраправую партию под названием TRUMP Политика, 10:39
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Бобровский вышел на 9-е место по победам среди голкиперов в истории НХЛ Спорт, 10:35
СК допросили более 60 свидетелей по делу о пропаже семьи Усольцевых Общество, 10:30
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Более 60% крупных компаний заинтересованы во внедрении ИИ-агентов Отрасли, 10:28
ФСБ сообщила об ударе по центру разведки Украины и аэродрому с F-16 Политика, 10:27
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 10:25
Торги акциями Ozon стартовали снижением почти на 8% Инвестиции, 10:24