В СК назвали версию пропажи семьи среди скал в Красноярском крае

СК: пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла попасть в ущелье
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следствие не исключило версию о том, что пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла попасть в ущелье в скалах. Об этом сообщили РБК в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что телефоны туристов в последний раз были в сети поздно вечером в день исчезновения семьи у скал в Партизанском районе.

Пропавшую в Красноярском крае семью перестали искать с воздуха
Общество
Фото:ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Ранее среди различных версий пропажи следователи называли ухудшение состояния здоровья у отца Арины, встречу с дикими животными, потерю маршрута. По факту исчезновения семьи возбуждено уголовное дело.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной отправились в урочище Буратинка близ поселка Кутурчин 28 сентября. С тех пор туристы перестали выходить на связь.

Позже в региональном Следственном комитете сообщили, что семья отправилась в путь без сопровождения, после того как остальная группа отказалась от похода из-за штормового предупреждения.

Пропавших ищут круглосуточно, сообщили РБК в региональном МЧС.

Анастасия Серова Анастасия Серова, Софья Полковникова
Красноярский край туристы исчезновение
