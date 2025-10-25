 Перейти к основному контенту
Общество
0

Спасатель заявил, что семья Усольцевых могла добровольно уйти в тайгу

Семья Усольцевых, таинственно исчезнувшая в Красноярском крае, может быть жива и целенаправленно скрывается. Такую версию в беседе с «Аргументами и фактами» высказал спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

Эксперт предположил, что самый благоприятный сценарий — это если люди просто воспользовались случаем и ушли, не желая поддерживать связь с кем бы то ни было. Он провел параллель с историей старообрядцев, которые уходили в сибирскую тайгу, чтобы их забыли, и считает, что это была бы «самая прекрасная версия».

При этом спасатель подверг критике предположения о том, что семья могла укрыться в охотничьей сторожке или пещере в ожидании помощи. Киселев назвал такие идеи мифическими.

«Если бы они были в пещере, их бы нашли. Они бы подали о себе какой-то сигнал. Я думаю, что даже дым от костра указал бы на них», — объяснил Киселев.

В «ЛизаАлерт» назвали, когда вырастут шансы найти семью Усольцевых
Общество
Фото:ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

Семья Усольцевых — супруги Ирина и Сергей с пятилетней дочерью Ариной — пропала в тайге Красноярского края, после того как 28 сентября отправилась в поход к урочищу Буратинка рядом с поселком Кутурчин. Они ушли без сопровождения и не регистрировали свой маршрут в МЧС. Вскоре связь с ними прервалась.

9 октября операторы установили место последнего сигнала телефона Сергея Усольцева — примерно в 7 км от поселка Кутурчин. Именно в этом районе были сосредоточены основные поисковые работы.

К 19 октября спасатели провели масштабное обследование территории: проверили 8 км лесных дорог и 5 кв. км тайги. Однако 13 октября широкомасштабные поиски были прекращены, так как они не дали результатов. Теперь работу продолжают только профессиональные спасатели. Следствие рассматривает версию, что семья могла сорваться в скальное ущелье.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
туристы Красноярский край Семья Усольцевых
