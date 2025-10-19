Спасатели рассказали о ходе поисков пропавшей в тайге семьи
В Красноярском крае спасатели обследовали 8 км лесных дорог и 5 кв. км тайги в поисках пропавшей семьи Усольцевых. Об этом ТАСС сообщили в краевом аварийно-спасательном формировании «Спасатель».
«Сводная группа краевых спасателей в ходе поисков семьи в Партизанском районе обследовала 5 кв. км горно-таежной местности и 8 км лесных дорог. К сожалению, поиски не принесли результатов, и сегодня будут продолжены», — говорится в сообщении.
По данным агентства, ранее спасатели на квадроциклах вновь направились на место пропажи семьи Усольцевых.
В конце сентября супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной направились в поход в урочище Буратинка близ поселка Кутурчин Партизанского района и вскоре перестали выходить на связь.
Через несколько дней сигнал телефона Сергея Усольцева зафиксировали на расстоянии около 7 км от Курутчина, после этого поиск семьи сосредоточили на данном квадрате.
Массовые поиски семьи Усольцевых с участием волонтеров завершились 13 октября, работу продолжают только подготовленные спасатели.
Такое решение было принято «из-за возрастающих рисков, ухудшения погодных условий и отсутствия возможности добраться до труднодоступных мест».
Следствие допускает версию о том, что семья Усольцевых могла попасть в ущелье в скалах.
