 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Спасатели рассказали о ходе поисков пропавшей в тайге семьи

Красноярские спасатели обследовали 5 кв. км тайги в поисках пропавшей семьи

В Красноярском крае спасатели обследовали 8 км лесных дорог и 5 кв. км тайги в поисках пропавшей семьи Усольцевых. Об этом ТАСС сообщили в краевом аварийно-спасательном формировании «Спасатель».

«Сводная группа краевых спасателей в ходе поисков семьи в Партизанском районе обследовала 5 кв. км горно-таежной местности и 8 км лесных дорог. К сожалению, поиски не принесли результатов, и сегодня будут продолжены», — говорится в сообщении.

По данным агентства, ранее спасатели на квадроциклах вновь направились на место пропажи семьи Усольцевых.

Появились кадры с места поисков пропавшей в Красноярском крае семьи
Общество

В конце сентября супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной направились в поход в урочище Буратинка близ поселка Кутурчин Партизанского района и вскоре перестали выходить на связь.

Через несколько дней сигнал телефона Сергея Усольцева зафиксировали на расстоянии около 7 км от Курутчина, после этого поиск семьи сосредоточили на данном квадрате.

Массовые поиски семьи Усольцевых с участием волонтеров завершились 13 октября, работу продолжают только подготовленные спасатели.

Такое решение было принято «из-за возрастающих рисков, ухудшения погодных условий и отсутствия возможности добраться до труднодоступных мест».

Следствие допускает версию о том, что семья Усольцевых могла попасть в ущелье в скалах.

Спасатели рассказали о ходе поисков пропавшей в тайге семьи
Video

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Красноярский край Тайга пропажа поиски людей
Материалы по теме
В СК назвали версию пропажи семьи среди скал в Красноярском крае
Общество
К поискам семьи Усольцевых в тайге привлекли параплан и дроны
Общество
Поиском пропавшей в Красноярском крае семьи занялись около 250 человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
В США при наезде автомобиля на шатер пострадали 11 человек Общество, 09:22
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
Шварценеггер предложил план по сохранению демократии в США Политика, 08:52
Береговая охрана США закупит частные самолеты для министра за $200 млн Политика, 08:40
Глава Бурятии назвал причину массового отравления Общество, 08:34
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Спасатели рассказали о ходе поисков пропавшей в тайге семьи Общество, 08:07
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
«Нашу батарейку» попробуют cделать на отработанных Duracell и EnergizerПодписка на РБК, 08:01
Три российских аэропорта возобновили полеты Политика, 07:58
Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета из-за лодки Политика, 07:52
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Над 12 регионами России сбили 45 дронов Политика, 07:41
Москвичей предупредили о пасмурной и прохладной погоде Общество, 07:23
Экс-мэра Сочи и его жену ограничили в сроках ознакомления с делом Общество, 06:53