Общество⁠,
0

Массовые поиски пропавшей семьи Усольцевых прекратят

«Лиза Алерт»: массовые работы по поиску семьи Усольцевых вскоре будут завершены
Фото: ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края
Фото: ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

Массовые поиски пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых с участием волонтеров будут завершены с 13 октября, работу продолжат только подготовленные спасатели, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Решение принято «из-за возрастающих рисков, ухудшения погодных условий и отсутствия возможности добраться до труднодоступных мест». К поиску допустят только тех, кто прошел специальную подготовку по альпинизму и горному туризму, имеет необходимое снаряжение («кошки») и навыки ночевки в горах. Кроме того, к охране поисковиков допустят лишь имеющих доступ к оружию — для обеспечения безопасности поисковиков.

«Суммарно добровольцы прошли более 4500 км треков; в поиске приняли участие более 1550 человек», — сказано в сообщении.

В «Лизе Алерт» отметили, что в операции приняли участие волонтеры из девяти регионов, и поблагодарили поисковые отряды за помощь.

К поискам семьи Усольцевых в тайге привлекли параплан и дроны
Общество
Поиски семьи Усольцевых&nbsp;отрядом &laquo;Поиск пропавших детей&raquo; им. Оксаны Василишиной, 10 октября 2025 года

Две недели назад, 28 сентября, супруги Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной отправились в урочище Буратинка близ поселка Кутурчин и вскоре перестали выходить на связь. Семья не регистрировались в МЧС и ушла в поход без сопровождения.

9 октября специалисты зафиксировали, что сигнал телефона, принадлежавшего главе семьи Усольцевых, зафиксировали на расстоянии около 7 км от поселка Кутурчин Партизанского района. Поиски семьи были сосредоточены именно в обозначенном квадрате.

Массовые поиски пропавшей семьи Усольцевых прекратят
Video

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

