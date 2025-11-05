Премьер Молдавии заявил о зависимости аэропорта Кишинева от ЛУКОЙЛа

Премьер-министр Молдавии Мунтяну заявил, что власти страны пока не приняли решения о соблюдении санкций против ЛУКОЙЛа. По его словам, это связано с тем, что компания поставляет авиационное топливо в аэропорт Кишинева

Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Власти Кишинева пока не приняли решения о соблюдении санкций, введенных против российской компании ЛУКОЙЛ, поскольку компания обладает монополией на поставку авиационного топлива в Международный аэропорт Кишинева, сообщает TV Moldova со ссылкой на премьер-министра страны Александра Мунтяну.

«Мы обсуждаем эту ситуацию, потому что не можем принимать поспешных решений в одночасье. Нам нужно найти решение. Вы знаете, что мы зависим <...> от поставок керосина в аэропорт Кишинева. Поэтому нам нужно найти разумное решение, которое гарантировало бы нам безопасность», — заявил он.

По его словам, страна не может «оставить аэропорт Кишинева без поставок». При этом, по данным управления гражданской авиации страны, заправка самолетов в настоящее время осуществляется без перебоев.

По данным Центра журналистских расследований Молдавии, на который ссылается TV Moldova, дочерняя компания ЛУКОЙЛа в стране является одним из основных импортеров нефтепродуктов в республику. Государственные учреждения Молдавии, во главе с парламентом, правительством и правоохранительными органами, с начала военной операции закупили нефтепродукты у дочерней компании ЛУКОЙЛа на сумму почти полмиллиарда леев (приблизительно $29,5 млн).

Телеканал отмечает, что только Министерство внутренних дел и 11 подведомственных ему учреждений закупили у российской компании нефтепродукты в 2022–2023 годах на сумму 203 млн леев (примерно $11,9 млн).

США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и другой российской нефтяной компании — «Роснефти» — 22 октября. OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, который ввел санкции) отвело месяц на сворачивание операций с ЛУКОЙЛом — срок истечет 21 ноября. То же самое касается и «Роснефти». Вместе с головными компаниями ограничения коснутся и их «дочек», где доля превышает 50%.

Незадолго до этого, 15 октября, ЛУКОЙЛ и «Роснефть» попали в санкционный список Великобритании.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле говорили, что российская экономика выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать. Президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны. Введение ограничений он расценил как попытку давления на страну и отметил, что этот шаг способен нанести ущерб российско-американским отношениям.