Политика⁠,
0

Литва вновь закрыла КПП на границе с Белоруссией из-за налета метеозондов

Власти Литвы до полудня 25 октября закрыли два КПП на границе с Белоруссией в связи с появлением метеозондов. Из-за этого также временно приостановили работу аэропорту Вильнюса и Каунаса. Литва уже закрывала КПП на этой неделе

Государственная пограничная служба Литвы закрыла два пропускных пункта на границе с Белоруссией до полудня 25 октября из-за налета метеозондов с белорусской стороны, заявила литовский премьер-министр Инга Ругинене в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Речь идет о КПП «Мядининкай» и «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог» и «Бенякони» соответственно).

«Службы действуют в соответствии с решениями, принятыми на заседании Комиссии национальной безопасности на этой неделе. На следующей неделе комиссия снова соберется, чтобы оценить влияние уже принятых решений и что еще можно сделать в краткосрочной перспективе. <...> На данный момент главное, чтобы жителям Литвы не угрожали», — написала Ругинене.

Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что литовская сторона прекратила пропускать легковые и грузовые автомобили на этих КПП в 21:40.

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы вечером 24 октября сообщило о временной приостановке полетов в аэропортах Вильнюса и Каунаса, передает LRT. Предварительно, это связано с пролетом метеорологических аэростатов в направлении Друскининкай-Шальчининкай.

Советник министра транспорта и коммуникаций Лукас Пашкявичус рассказал, что авиасообщение в этих аэропортах приостановлено до 2:00 25 октября. По его словам, ограничения затронули 4 рейса в вильнюсском аэропорту и 3 — в каунасском. Направляющиеся туда самолеты по возможности переводят в Палангу, добавил Пашкявичус.

Белоруссия сообщила об открытии Литвой закрытых из-за метеозондов КПП
Политика
Фото:Paulius Peleckis / Getty Images

Литва на этой неделе уже закрывала погранпункты на границе с Белоруссией, в том числе «Мядининкай» и «Шальчининкай». Поводом также стало появление метеозондов в литовском воздушном пространстве. Из-за этого вечером 21 октября закрывался аэропорт Вильнюса. Был задержан один подозреваемый. 22 октября Белоруссия сообщила о возобновлении работы закрывавшихся КПП на границе Литвы. 

В августе Литва установила на неиспользуемых дорогах у некоторых пограничных пунктов с Россией и Белоруссией заграждения, для создания которых использовали так называемые зубы дракона — противотанковые оборонительные заграждения из бетона в форме пирамид. Затем власти страны задумались над восстановлением ранее осушенных болот на границе с Белоруссией для усиления безопасности.

