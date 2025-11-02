США нанесли новый удар по судну с наркотиками в Карибском море
Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о нанесении США удара по судну, которое использовалось для наркоторговли в Карибском море. По его словам, судно принадлежало «террористической организации», в результате атаки погибли три человека.
«Сегодня по приказу президента [США] Дональда Трампа военное министерство осуществило смертоносный кинетический удар по судну, занимавшемуся незаконной торговлей наркотиками и принадлежавшему организации, признанной террористической <...> в Карибском море», — написал Хегсет на своей странице в X.
Министр уточнил, что атака была проведена в международных водах, когда на борту судна находились три человека. «Все трое террористов были ликвидированы, и ни один американский военнослужащий не пострадал в ходе этой операции», — добавил он.
К посту Хегсет прикрепил видео удара.
В начале августа 2025 года Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей, прежде всего венесуэльских. К концу лета у берегов Боливарианской республики появилась флотилия ВМС США, в которую вошли группировки десантных кораблей и трех эсминцев.
В конце октября CNN сообщил, что США рассматривают возможность ударов по цехам и маршрутам наркокартелей непосредственно на территории Венесуэлы.
Позднее The Wall Street Journal добавила, что США также могут обстрелять военные объекты, аэропорты и морские порты Венесуэлы, а Financial Times (FT) не исключила сценарий с наземным вторжением и захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Власти Венесуэлы утверждают, что США используют борьбу с наркоторговлей как предлог для начала военного конфликта и смены правительства. Президент Николас Мадуро направил войска к побережью Карибского моря и объявил о мобилизации в Боливарианскую национальную полицию (PNB).
В ответ на вопрос о возможной реакции Москвы на потенциальное военное вмешательство США в Венесуэлу, в Кремле подчеркнули, что Россия придерживается принципа соответствия международным правовым нормам.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка