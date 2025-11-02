США нанесли новый удар по судну с наркотиками в Карибском море

В результате атаки погибли три террориста, ни один американский военнослужащий не пострадал, уточнил глава Пентагона. Операция прошла в международных водах

Фото: Andrew Eggert / U.S. Navy via Getty Images

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о нанесении США удара по судну, которое использовалось для наркоторговли в Карибском море. По его словам, судно принадлежало «террористической организации», в результате атаки погибли три человека.

«Сегодня по приказу президента [США] Дональда Трампа военное министерство осуществило смертоносный кинетический удар по судну, занимавшемуся незаконной торговлей наркотиками и принадлежавшему организации, признанной террористической <...> в Карибском море», — написал Хегсет на своей странице в X.

Министр уточнил, что атака была проведена в международных водах, когда на борту судна находились три человека. «Все трое террористов были ликвидированы, и ни один американский военнослужащий не пострадал в ходе этой операции», — добавил он.

К посту Хегсет прикрепил видео удара.

Video

В начале августа 2025 года Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей, прежде всего венесуэльских. К концу лета у берегов Боливарианской республики появилась флотилия ВМС США, в которую вошли группировки десантных кораблей и трех эсминцев.

В конце октября CNN сообщил, что США рассматривают возможность ударов по цехам и маршрутам наркокартелей непосредственно на территории Венесуэлы.

Позднее The Wall Street Journal добавила, что США также могут обстрелять военные объекты, аэропорты и морские порты Венесуэлы, а Financial Times (FT) не исключила сценарий с наземным вторжением и захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Власти Венесуэлы утверждают, что США используют борьбу с наркоторговлей как предлог для начала военного конфликта и смены правительства. Президент Николас Мадуро направил войска к побережью Карибского моря и объявил о мобилизации в Боливарианскую национальную полицию (PNB).

В ответ на вопрос о возможной реакции Москвы на потенциальное военное вмешательство США в Венесуэлу, в Кремле подчеркнули, что Россия придерживается принципа соответствия международным правовым нормам.