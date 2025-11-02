 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

США нанесли новый удар по судну с наркотиками в Карибском море

В результате атаки погибли три террориста, ни один американский военнослужащий не пострадал, уточнил глава Пентагона. Операция прошла в международных водах
Фото: Andrew Eggert / U.S. Navy via Getty Images
Фото: Andrew Eggert / U.S. Navy via Getty Images

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о нанесении США удара по судну, которое использовалось для наркоторговли в Карибском море. По его словам, судно принадлежало «террористической организации», в результате атаки погибли три человека.

«Сегодня по приказу президента [США] Дональда Трампа военное министерство осуществило смертоносный кинетический удар по судну, занимавшемуся незаконной торговлей наркотиками и принадлежавшему организации, признанной террористической <...> в Карибском море», — написал Хегсет на своей странице в X.

Министр уточнил, что атака была проведена в международных водах, когда на борту судна находились три человека. «Все трое террористов были ликвидированы, и ни один американский военнослужащий не пострадал в ходе этой операции», — добавил он.

К посту Хегсет прикрепил видео удара.

США нанесли новый удар по судну с наркотиками в Карибском море
Video

МИД осудил применение США «избыточной военной силы» в Карибском бассейне
Политика
Фото:Andrea de Silva / Reuters

В начале августа 2025 года Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей, прежде всего венесуэльских. К концу лета у берегов Боливарианской республики появилась флотилия ВМС США, в которую вошли группировки десантных кораблей и трех эсминцев.

В конце октября CNN сообщил, что США рассматривают возможность ударов по цехам и маршрутам наркокартелей непосредственно на территории Венесуэлы.

Позднее The Wall Street Journal добавила, что США также могут обстрелять военные объекты, аэропорты и морские порты Венесуэлы, а Financial Times (FT) не исключила сценарий с наземным вторжением и захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Власти Венесуэлы утверждают, что США используют борьбу с наркоторговлей как предлог для начала военного конфликта и смены правительства. Президент Николас Мадуро направил войска к побережью Карибского моря и объявил о мобилизации в Боливарианскую национальную полицию (PNB).

В ответ на вопрос о возможной реакции Москвы на потенциальное военное вмешательство США в Венесуэлу, в Кремле подчеркнули, что Россия придерживается принципа соответствия международным правовым нормам.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Карибское море наркотики США Пентагон Пит Хегсет
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны / министр войны США
6 июня 1980 года
Материалы по теме
МИД призвал сохранить Латинскую Америку и Карибский бассейн зоной мира
Политика
МИД осудил применение США «избыточной военной силы» в Карибском бассейне
Политика
Рыбаки перестали выходить по ночам в Карибском море после ударов США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников на Орел Общество, 08:02
Жизнь после пузыря: почему акции зеленых компаний обгоняют рынокПодписка на РБК, 08:00
В Кремле не увидели необходимости во встрече Путина и Трампа Политика, 07:56
В Тульской области за ночь сбили два беспилотника Политика, 07:49
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
В Кузбассе из-за урагана более 50 населенных пунктов оставались без света Общество, 07:42
Аэропорт Пензы спустя час после возобновления работы приостановил полеты Политика, 07:34
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Москвичей предупредили об облачной погоде Общество, 07:27
ПВО отразила атаку дронов на объекты энергетики Волгоградской области Политика, 07:00
США нанесли новый удар по судну с наркотиками в Карибском море Политика, 06:47
Более 20 человек погибли в результате взрыва в магазине в Мексике Общество, 06:21
Мальдивы первыми в мире ввели запрет на курение для поколения Общество, 06:17
Еще три аэропорта возобновили полеты Политика, 06:15
Колумбия экстрадировала в США девять обвиняемых в наркоторговле Политика, 05:40