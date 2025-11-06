 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Семь стран ЕС призвали ввести пошлины на товары из России

Politico: семь стран ЕС призвали ввести пошлины на товары из России
Сюжет
Война санкций
Фото: Jens Schlueter / Getty Images
Фото: Jens Schlueter / Getty Images

Семь стран — членов Евросоюза призвали Еврокомиссию ввести пошлины на товары из России, экспортная выручка которых составила €5,4 млрд в 2024 году. Об этом сообщает издание Politico.

«Семь стран ЕС — Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва, Польша и Швеция — предложили Еврокомиссии ввести пошлины на российскую продукцию, экспортная выручка от которой в 2024 году составила €5,4 млрд», — говорится в публикации.

Власти обсудят повышение пошлин на «недружественные» виски и ром
Бизнес
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В конце сентября, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы ввести «очень серьезный пакет пошлин» против России при условии, что то же самое сделает Евросоюз. До этого о намерении установить вторичные пошлины против России в размере 100% Трамп заявил в июле.

Кроме того, США призвали Евросоюз и страны G7 ввести пошлины 50–100% для Китая и Индии, чтобы они прекратили закупать российскую нефть. Как отметило Handelsblatt, несмотря на давление Вашингтона, ЕС не стал включать такие меры в новый пакет санкций. 

В Кремле пообещали ответ на санкции сообразно интересам России
Политика
Дмитрий Песков

В конце октября Евросоюз одобрил 19-й пакет антироссийских санкций. В новый пакет вошли запрет на импорт СПГ с 2027 года, санкции против еще 117 судов «теневого флота», пяти российских банков, 21 физического лица, а также ограничения на поездки российских дипломатов.

Россия считает санкции западных стран незаконными. В Кремле тогда заявили об «определенном иммунитете» российской экономики к ограничениям.

