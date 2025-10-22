Страны ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России

Представительство Совета ЕС Дании запустило процедуру одобрения санкций. Если не будет возражений, то ограничения вступят в силу 23 октября в 09:00 мск

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Страны Евросоюза одобрили 19-й пакет антироссийских санкций, сообщают Reuters и польский телеканал TVP World со ссылкой на представительство Совета ЕС Дании.

«Мы... получили уведомление от оставшегося государства-члена о том, что теперь оно может снять свои оговорки в отношении 19-го пакета санкций», — говорится в заявлении.

«В связи с этим была запущена письменная процедура одобрения Советом. Если возражений не поступит, пакет будет принят завтра к 8 утра (23 октября 09:00 мск)», — добавили в представительстве.

Россия считает западные санкции незаконными.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет блокировать 19-й пакет санкций Евросоюза против России. Глава ведомства заявил, что Брюссель уже убрал из него все пункты, «противоречащие национальным интересам» Венгрии.

Ранее EUоbserver писало, что принятие нового пакета санкций может быть отсрочено, поскольку Венгрия, Австрия и Словакия стремятся добиться для себя уступок и исключить некоторые меры.

Новые санкции, как сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, будут включать снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, ограничительные меры против платежной системы «Мир», запрет на транзакции с компаниями «Роснефть» и «Газпром нефть», санкции против 118 судов, которые подозреваются в транспортировке российской нефти, и др.