Власти обсудят повышение пошлин на «недружественные» виски и ром

Власти анализируют вопрос повышения пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран. Один из вариантов — рост с 1 января 2026 года с €3 до 5 за 1 л напитка, говорят источники РБК. Это затронет популярные бренды виски

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Российские власти обсуждают повышение с 1 января 2026 года пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран, включая виски, ром, настойки и ликеры, рассказали РБК три источника на алкогольном рынке. Один из вариантов, по словам двух собеседников РБК — рост ставок с €3 до 5 за 1 л напитка.

Повышение пошлины по инициативе Минфина рассматривается на площадке подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, подтвердил РБК федеральный чиновник, знакомый с этой инициативой. Сейчас, по его словам, проводится углубленный анализ эффекта от повышения пошлин на эту продукцию в прошлом году, а целесообразность дальнейшей корректировки ставок ввозных пошлин оценивается с точки зрения влияния как на потребительский рынок, так и на российских производителей.

В пресс-службе Минфина РБК заявили, что решений по вопросу повышения пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран пока нет. А деятельность комиссии, на которой рассматриваются вопросы изменения ставок пошлин, курирует Минэкономразвития, добавил представитель министерства. РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Как менялись пошлины на крепкий алкоголь Действующая ставка ввозных пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран — 20% от таможенной стоимости, но не менее €3 за 1 л напитка — была установлена в сентябре 2024 года. Она действует до 31 декабря 2027 года. В прошлом году пошлину корректировали дважды. Еще в июле 2024-го ставка составляла €1,4-1,5 за 1 л напитка. В августе формулу поменяли, обязав импортеров крепкого алкоголя из недружественных стран платить 20% таможенной стоимости и €3, но не за литр напитка, а за 1 л 100%-го спирта, использованного для его изготовления. Фактически это вызвало не повышение, а понижение ставки на дешевые крепкие напитки, писал в сентябре прошлого года «Коммерсантъ». Так, за литр виски крепостью 40 градусов импортеры могли заплатить минимум €1,2 против €1,5 ранее, говорил изданию руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Соответственно, в сентябре был принят новый механизм, при котором минимальная ставка €3 за 1 л была установлена не за спирт, использованный при изготовлении продукции, а за сам напиток.

Как много в России импортного крепкого алкоголя

Крупнейшая по объемам потребления категория крепкого алкоголя в России — водка — полностью закрыта отечественным производством, напоминает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Похожая ситуация и с джином: около 92% — продукция местного производства. Часть крепких напитков поставляется из дружественных стран: например, текила завозится из Мексики, а бренди — в основном из Армении. Заметная доля импорта остается пока только в категории виски, указывает Ставцев: там на долю отечественных напитков приходится около 55% объемов готовой продукции, не считая сырья наливом.

В последние годы российские алкогольные компании на фоне ухода из страны части международных брендов и трансформации потребительских предпочтений активно наращивали долю рынка и инвестировали в проекты по разливу виски. Так, например, (Stellar Group бренды Old Barrel, Steersman, «Веда») еще в начале 2023 года увеличила разлив напитка втрое, писал «Коммерсантъ». А производитель водки «Царская» и джина Barrister группа Ladoga в 2024 году приобрела завод по производству вискового дистиллята в Ставропольском крае.

Если в 2021 году на долю импорта приходилось 80,5% продаж виски в России в натуральных объемах, следует из имеющихся у РБК данных участников алкогольного рынка. В 2022 году эта доля снизилась до 65%, а еще год спустя — до 52%. В прошлом году доля российского виски на рынке уже превысила половину (на импорт приходилось 49%). А по итогам девяти месяцев 2025 года доля зарубежного виски опустилась до 45,3%. Но зарубежные бренды по-прежнему остаются в числе самых продаваемых.

Какой виски чаще всего покупают россияне Самый продаваемый в России виски из-за рубежа — шотландский бренд William Lawson's: 98 тыс. дал или 11,4% от общего объема продаж. Помимо него, в топ-10 вошли шотландские бренды Johnnie Walker (4,3%), Ballantine's (4,1%) и Dewar's (2,9%), а также — ирландский Jameson (3,2%) и американский Jim Beam (2,9%). Самый продаваемый в этом году виски в России, по имеющимся у РБК данным участников рынка, — отечественный бренд Steersman: 127 тыс. дал или 14,8% от общего объема продаж за девять месяцев 2025 года. Второе место по продажам занимает российский бренд Fowler's (14,2%). Шотландские William Lawson's, Johnnie Walker и Ballantine's входили в пятерку самых продаваемых виски.

Повышение пошлин фактически затронет отдельные популярные у потребителей крепкого алкоголя марки напитков, которые официально ушли из России и теперь завозятся по параллельному импорту, констатирует Ставцев. Среди них, например, продукция британской компании Diageo (выпускает виски Johnnie Walker, White Horse и Talisker, джин Gordon's, ром Captain Morgan, водку Smirnoff, ликер Baileys), французской Pernod Ricard (выпускает водку Absolut, виски Ballantine's и Jameson, джин Beefeater, ром Havana Club, ликер Malibu) или немецкой Mast-Jägermeister — производителя ликера Jägermeister. Но в отличие от ситуации с повышением пошлин на вино из недружественных стран, подорожание крепкого алкоголя из-за пошлины на 150-200 руб. в меньшей степени скажется на потребителе «премиальных спиртов», потому что спрос у них менее чувствителен к изменению цены.

Рост себестоимости импорта приведет к подорожанию продукции на полке, предупреждает один из участников алкогольного рынка. Он напоминает, что после повышения пошлин на вино из недружественных стран отечественные виноделы вслед за импортерами подняли цены на свою продукцию — это привело к снижению потребления вина. Насколько сократится из-за новых пошлин ассортимент крепкого алкоголя из недружественных стран, будет зависеть от покупательной способности российских потребителей, считает собеседник РБК.

Как пошлины отразились на импортном вине Повышенные пошлины на вина из недружественных стран впервые ввели в августе 2023 года: тогда ставка выросла с 12,5% до 20%. Актуальные пошлины на такие напитки составляют 25%, но не менее $2 за литр. Изменение оказалось чувствительным для недорогих импортных вин стоимость до €5 за бутылку, отмечал еще в конце 2023 года президент Simple Group Максим Каширин. Он не исключал, в 2025 году из российских магазинов может исчезнуть импортное вино стоимостью до 700 руб. за бутылку. Импорт Россией вина падает. В 2025 году по итогам января-апреля он снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два раза — с 15,2 до 6,9 млн дал, говорил в интервью «Российской газете» глава Росалкогольтабакконтроля (РАТК) Игорь Алешин. После повышения пошлин на вина из недружественных стран их ассортимент в магазинах сократился, доля отечественной продукции выросла, но вместе с ней и цены производителей, рассказал РБК источник в одной из алкогольных компаний. В целом вино российские потребители в этом году покупают немного меньше, чем в прошлом. По данным РАТК, за январь—сентябрь 2025 года продажи вина снизились к аналогичному периоду прошлого года на 1,4% — до 41,7 млн дал. Продажи игристых вин упали на 2,9%, до 14,5 млн дал.

Сейчас доля импортного крепкого алкоголя составляет в целом около 25% российского рынка, говорит руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин. После введения новых пошлин он ожидает ее снижения примерно до 20%. Импортеры стараются сделать запасы до повышения пошлин, поэтому старые цены некоторое время будут держаться на старом уровне. Наиболее заметно, по его словам, может быть изменение в сегменте дешевого импортного алкоголя.

Рост стоимости популярных импортных брендов крепкого алкоголя на фоне пошлин может дать преимущество отечественным компаниям, которые за последнее время инвестировали в полный цикл производства виски, считает один из источников РБК на алкогольном рынке. Но непонятно, затронет ли повышение пошлин только готовые алкогольные напитки из недружественных стран или распространится в том числе на сырье, которое используют и российские производители, рассуждает собеседник РБК. По его словам, дистиллят для производства виски завозится, в том числе, из Шотландии, поэтому корректировка таможенных сборов может затронуть отечественных игроков. Важно и то, как таможня будет считать пошлины по отношению, например, к текиле — по месту происхождения в Мексике или производству на мощностях в Европе, предупреждает собеседник РБК.