Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп сообщил о словах Путина про 10 лет попыток решить кризис на Украине

Трамп: Путин говорил о десяти годах попыток решить конфликт на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин говорил о ему о попытках России урегулировать конфликт на Украине в течение десяти лет. Об этом Трамп сообщил, выступая на бизнес-форуме во Флориде.

«Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже 10 лет, но не смогли», — сказал он.

Путин заявил, что Россия никому не угрожает
Политика
Владимир Путин

В 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ, были заключены Минские соглашения. Договоренности, в частности, закрепили обязательство сторон конфликта прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Российская сторона считает, что впоследствии эти договоренности не выполнялись.

В 2021 году российский президент заявил, что Киев не желает решать проблему вооруженного конфликта на востоке страны мирным путем. «Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации», — сказал он тогда.

О прекращении существования Минских соглашений Путин объявил за два дня до начала военной операции, 22 февраля 2022 года. В 2024 году он заявил, что Россия зря не начала активных действий на Украине раньше, так как полагалась на порядочность иностранных партнеров. По словам президента, на первом этапе Москва пыталась урегулировать конфликт в Донбассе «с помощью мирных средств — Минских соглашений». Однако, по словам Путина, позднее выяснилось, что «нас и здесь водили за нос».

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Дональд Трамп Владимир Путин Украина Военная операция на Украине урегулирование конфликта
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
