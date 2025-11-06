Трамп сообщил о словах Путина про 10 лет попыток решить кризис на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин говорил о ему о попытках России урегулировать конфликт на Украине в течение десяти лет. Об этом Трамп сообщил, выступая на бизнес-форуме во Флориде.

«Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже 10 лет, но не смогли», — сказал он.

В 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ, были заключены Минские соглашения. Договоренности, в частности, закрепили обязательство сторон конфликта прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Российская сторона считает, что впоследствии эти договоренности не выполнялись.

В 2021 году российский президент заявил, что Киев не желает решать проблему вооруженного конфликта на востоке страны мирным путем. «Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации», — сказал он тогда.

О прекращении существования Минских соглашений Путин объявил за два дня до начала военной операции, 22 февраля 2022 года. В 2024 году он заявил, что Россия зря не начала активных действий на Украине раньше, так как полагалась на порядочность иностранных партнеров. По словам президента, на первом этапе Москва пыталась урегулировать конфликт в Донбассе «с помощью мирных средств — Минских соглашений». Однако, по словам Путина, позднее выяснилось, что «нас и здесь водили за нос».