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Путин заявил об отказе Киева от мирного решения конфликта в Донбассе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Украинские власти не желают решать проблему вооруженного конфликта на востоке страны мирным путем, заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает корреспондент РБК.

«Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации», — заявил президент России.

Пресс-конференция Путина и Меркель по итогам переговоров. Видео
Политика

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