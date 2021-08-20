Политика , 20 авг, 17:41
Путин заявил об отказе Киева от мирного решения конфликта в Донбассе
Украинские власти не желают решать проблему вооруженного конфликта на востоке страны мирным путем, заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает корреспондент РБК.
«Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации», — заявил президент России.
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