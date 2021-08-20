Путин заявил об отказе Киева от мирного решения конфликта в Донбассе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Украинские власти не желают решать проблему вооруженного конфликта на востоке страны мирным путем, заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает корреспондент РБК.

«Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации», — заявил президент России.

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