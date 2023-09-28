Лавров обвинил Запад в разрушении территориальной целостности Украины

Лавров заявил, что Россию ввели в заблуждение, поскольку никто не собирался выполнять минские соглашения. Меркель и Олланд, которые участвовали в разработке договоренностей, признавали, что это было попыткой дать Киеву время

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Франция и Германия, которые вместе с Россией разрабатывали минские соглашения, разрушили территориальную целостность Украины, поскольку ввели Москву в заблуждение и не собирались выполнять договоренности, заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИДа напомнил, что в прошлом году бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что минские соглашения были «попыткой дать время Украине». Лавров считает, что это было сделано с целью «пополнения военных арсеналов украинского режима против Российской Федерации».

«Если бы они выполнили минские договоренности, то территориальная целостность Украины была бы обеспечена», — считает он.

Сохранение территориальной целостности страны было сутью договоренностей, указал министр. «Территориальная целостность восстанавливается при предоставлении особого статуса Донбассу — Луганской и Донецкой народным республикам», — заключил он.

На пресс-конференции в ООН Лавров ранее говорил, что Россия признала суверенитет Украины на основе декларации о независимости, которую та приняла, выходя из СССР. Там среди прочего содержалось обязательство быть внеблоковой страной и уважать права национальных меньшинств, отметил он. «В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украины поддерживаем», — отмечал министр.

Минские соглашения в 2014 году заключила трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе. В нее вошли представители России, Украины и ОБСЕ. 12 февраля 2015 года был подписан Комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2») из 13 пунктов, которые в целом совпадали с договоренностями предыдущего года.



В частности, стороны — Украина и тогда еще самопровозглашенные ДНР и ЛНР — обязались прекратить огонь и отвести от линии соприкосновения свои отряды, также им было запрещено иметь в районе буферной зоны тяжелое вооружение. Большинство условий соглашений не выполнялись.

Президент Владимир Путин заявил о прекращении действия минских соглашений 22 февраля 2022 года, после признания ДНР и ЛНР (позднее были включены в состав России) и за два дня до начала военной операции на Украине.

Глава государства указывал, что из-за нежелания Киева выполнять договоренности минские соглашения «были убиты» еще до признания республик Донбасса. Россия, по его словам, была заинтересована в их реализации, и назвал это «результатом компромисса».

Заявление Меркель о попытке дать Киеву время Путин называл неожиданным и разочаровывающим, поскольку, по его словам, он считал, что руководство Германии, даже поддерживая Украину, ведет с Россией искренний диалог. Это подтверждает правильность решения Москвы начать военную операцию, считает президент.