Политика⁠,
0

Путин заявил, что Россия никому не угрожает

Путин: Россия никому не угрожает
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Максим Шипенков / Reuters)

Россия никому не угрожает, а, как и другие ядерные державы, развивает свой стратегический потенциал. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков ракет «Буревестник» и торпед «Посейдон».

«Наша страна никому не угрожает. Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал, развивает свой стратегический потенциал», — сказал он. Путин подчеркнул, что все сказанное на церемонии было давно анонсировано. В ходе награждения он, в частности, объявил о начале серийного производства ракетного комплекса «Орешник».

Путин отметил превосходство «Буревестника» над всеми ракетными системами
Политика
Владимир Путин

В сентябре о том, что Москва никогда и никому не угрожала, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Я хочу напомнить слова нашего президента. Россия никогда никому не угрожала. Не угрожает она и странам Европы. Это не Россия двигалась в сторону Европы со своей военной инфраструктурой», — сказал он тогда.

До этого, в 2022 году, Путин отметил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием, однако подчеркнул, что нельзя забывать о его наличии у Москвы. Вскоре об отсутствии угроз ядерным оружием другим странам со стороны Кремля заявила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Говоря об этом, она отметила, что Россия придерживается исключительно логики сдерживания.

Полина Дуганова
Владимир Путин угрозы Россия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
