Путин заявил, что Россия никому не угрожает

Владимир Путин (Фото: Максим Шипенков / Reuters)

Россия никому не угрожает, а, как и другие ядерные державы, развивает свой стратегический потенциал. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков ракет «Буревестник» и торпед «Посейдон».

«Наша страна никому не угрожает. Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал, развивает свой стратегический потенциал», — сказал он. Путин подчеркнул, что все сказанное на церемонии было давно анонсировано. В ходе награждения он, в частности, объявил о начале серийного производства ракетного комплекса «Орешник».

В сентябре о том, что Москва никогда и никому не угрожала, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Я хочу напомнить слова нашего президента. Россия никогда никому не угрожала. Не угрожает она и странам Европы. Это не Россия двигалась в сторону Европы со своей военной инфраструктурой», — сказал он тогда.

До этого, в 2022 году, Путин отметил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием, однако подчеркнул, что нельзя забывать о его наличии у Москвы. Вскоре об отсутствии угроз ядерным оружием другим странам со стороны Кремля заявила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Говоря об этом, она отметила, что Россия придерживается исключительно логики сдерживания.